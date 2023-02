Onde assistir o jogo do Brasil sub 20 x Paraguai - 06/02: transmissão e horário hoje

Líder com seis pontos, a Seleção Brasileira entra em campo nesta segunda-feira (06/02) para brigar pela permanência na primeira posição do hexagonal. Contra o Paraguai, o jogo do Brasil começa às 19h30, horário de Brasília, na Colômbia, no Estádio El Campín, pela terceira rodada.

Transmissão jogo do Brasil sub 20 hoje ao vivo

SporTV e GloboPlay vão transmitir o jogo do Brasil e Paraguai hoje, a partir das 19h30, horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal SporTV, da Rede Globo, só está disponível na televisão fechada. A emissora é a única que realiza a exibição do campeonato na temporada para todo o território nacional.

Nenhum canal da TV aberta faz a transmissão do jogo do Brasil ou dos adversários na categoria.

Online, dá para sintonizar o GloboPlay e assistir a retransmissão do canal SporTV se for assinante.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Onde assistir: SporTV e Premiere

SKY: 39

SKY HD: 439

CLARO TV: 39

CLARO TV HD: 539

VIVO TV: 39, 539 e 339

VIVO TV HD: 819

OI TV: 39

Escalações de Brasil x Paraguai hoje:

Escalação do jogo do Brasil hoje: Mycael; Arthur, Robert, Patrick; Andrey, Marlon Gomes, Vitor Roque, Guilherme Biro; Jean, Alexsander e Giovane.

Escalação do jogo do Paraguai hoje: Frutos; Cantero, Quintana, Brítez, Alfonzo; Pereira, Olmedo, Fretes; Sanabria, Cabañas e Rolón.

Como funciona o Sul-americano sub-20?

As dez seleções da América do Sul são divididas em dois grupos de cinco. São elas Brasil, Colômbia, Argentina, Peru, Paraguai, Equador, Uruguai, Venezuela, Bolívia e Chile.

O regulamento é o mesmo das edições passadas, onde todas as equipes do mesmo grupo jogam entre si em turno único. Cada vitória vale três pontos e o empate um para os dois times.

As três melhores equipes de cada chave vão para o hexagonal final. Em turno único, novamente se enfrentam em cinco rodadas. No modelo de pontos corridos, quem contar com a maior pontuação em primeiro lugar é o campeão da temporada.

Além de conquistar a taça sub 20, os quatro primeiros do hexagonal ganham vaga no Mundial da categoria.

