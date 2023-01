Onde assistir o jogo do Ceará x Pacajus hoje online no Cearense 2023

Onde assistir o jogo do Ceará x Pacajus hoje online no Cearense 2023

No fim de semana, o Ceará perdeu na estreia da Copa do Nordeste. Enquanto isso, no estadual, busca a segunda vitória para se manter na liderança do seu grupo. Com início às 20h (horário de Brasília), o jogo do Ceará vai ser contra o Pacajus nesta quarta-feira, 25 de janeiro, no Estádio Presidente Vargas, no Campeonato Cearense.

Em grupos distintos, as equipes de Ceará e Pacajus disputam os três pontos nesta quarta-feira para brigarem pela classificação até a próxima etapa. Os anfitriões tem apenas um ponto, com um empate, enquanto os visitantes tem três pontos após a goleada em cima do Guarani.

Onde vai passar o jogo do Ceará hoje ao vivo

O canal Nosso Futebol e DAZN vão transmitir o jogo do Ceará hoje às 20h.

Disponível somente em operadoras de TV paga como a Sky, Claro e DirecTV GO, o pay-per-view Nosso Futebol é quem transmite o jogo do Ceará hoje contra o Pacajus no Campeonato Cearense.

Cada operadora oferece um valor diferente. Na Sky a mensalidade é de R$ 44,90, enquanto na Claro o valor está R$ 19,90 ao mês. Já na DirecTV GO a mensalidade é de R$ 14,90.

Outra opção ao torcedor é a plataforma de streaming DAZN. Por R$ 34,90, dá para assistir ao jogo no computador, aplicativo do celular, tablet ou smartv.

Data: Quarta-feira, 25 de janeiro de 2023

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

Onde assistir: DAZN e Nosso Futebol

LEIA: Quais são as maiores torcidas do Brasil? Veja ranking

Como funciona o estadual?

Quatro fases compõe o Campeonato Cearense: a primeira fase, as quartas de final, semifinal e a final. Enquanto as equipes brigam pela classificação na próxima etapa, quatro vão brigar contra o rebaixamento no quadrangular.

A primeira fase tem dez equipes divididas em dois grupos de cinco. Elas disputarão em turno único cinco rodadas em pontos corridos. Os líderes de cada grupo vão direto para a semifinal, enquanto o segundo e terceiro vão para as quartas de final. Ambas as fases são disputadas em ida e volta.

Nas quartas, o chaveamento se dá na seguinte forma: 3ª colocado do grupo A x 2º colocado do grupo A contra 3º lugar no grupo B x 2º lugar do grupo B.

O mesmo acontece na semifinal. Depois, os vencedores vão para a final onde jogam também em ida e volta.

Segunda rodada do Campeonato Cearense

Além do jogo do Ceará nesta quarta-feira, outros embates serão disputados esta semana pela segunda rodada do Campeoanto Cearense.

QUARTA-FEIRA, 18/01:

Fortaleza 1 x 0 Caucaia

SÁBADO, 21/01:

Iguatu 5 x 1 Guarani de Juazeiro

QUARTA-FEIRA, 25/01:

Ferroviário x Atlético CE - 15h30

Barbalha x Maracanã - 20h

Ceará x Pacajus - 20h

VOCÊ TAMBÉM VAI GOSTAR DE LER:

Regulamento da Copinha 2023: conheça as regras da Copa São Paulo de Futebol Júnior

10 maiores salários de jogadores de futebol