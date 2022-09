Onde assistir o jogo do Corinthians Feminino x Internacional (18/9)

Confira as informações do jogo de hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Equipes disputam a primeira partida da final no Brasileirão Feminino neste domingo, 18 de setembro, ao vivo com transmissão

É final do Brasileirão Feminino! Quem vai abrir a vantagem na decisão, Internacional ou Corinthians? As equipes disputam a primeira partida da final neste domingo, 18 de setembro, às 11h (Horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, Porto Alegre. Quer saber onde assistir o jogo do Corinthians Feminino hoje? Confira o texto a seguir com todas as informações.

Quem tem mais títulos no Brasileirão feminino?

O Corinthians é o maior campeão do Brasileiro Feminino. Em dez edições realizadas na primeira divisão, o Timão faturou três títulos entre os anos de 2018, 2020 e 2021.

Em segundo lugar vem a Ferroviária, com dois troféus conquistados entre os anos de 2014 e 2019. Por fim, o extinto time do Rio Preto, Centro Olímpico, Flamengo e Santos contabilizam apenas um título cada.

Isso significa que o Internacional busca o seu primeiro troféu no Brasileirão, enquanto o Corinthians quer a quarta taça para levar para a casa.

Confira a lista das equipes campeãs no Brasileirão Feminino.

Corinthians – 3 títulos (2018, 2020 e 2021)

Ferroviária – 2 títulos (2014 e 2019)

Santos – 1 título (2017)

Flamengo – 1 título (2016)

Rio Preto – 1 título (2015)

Centro Olímpico SP – 1 título (2013)

Onde assistir o jogo do Corinthians Feminino hoje

O jogo do Inter e Corinthians feminino hoje vai passar na BAND, na TV aberta, SporTV, pela TV fechada, às 11h (Horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode curtir no Eleven Sports, site da BAND e no GloboPlay.

Para todos os estados do Brasil ao vivo, a BAND transmite de graça todas as emoções do primeiro confronto da final feminina no Brasileirão. Basta sintonizar a emissora em seu televisor para curtir a primeira etapa da decisão.

Está acostumado a assistir na TV fechada? Fique tranquilo torcedor, pode ligar no SporTV, que o canal também passa as emoções do confronto. Se preferir, pode assistir também no GloboPlay, streaming disponível no celular, tablet, computador e smart TV.

O site da BAND retransmite as imagens de graça para o internauta (www.band.uol.com), enquanto o Eleven Sports está disponível também sem pagar nada (www.elevensports.com).

