Onde assistir o jogo do Coritiba x Londrina hoje: transmissão online do Paranaense (15/02)

O encontro entre Coritiba e Londrina nesta quarta-feira, 15 de fevereiro, promete agitar a penúltima rodada do Campeonato Paranaense. No entanto, o jogo do Coritiba início às 20h (Horário de Brasília) terá transmissão apenas online para quem é assinante da plataforma, para a infelicidade do torcedor que quer acompanhar de perto as emoções do embate.

O Coxa vem na terceira posição com 18 pontos, sem perder em nenhuma rodada com cinco vitórias e três empates. Já o time do Londrina ocupa o sétimo lugar com 10 pontos, tendo apenas duas vitórias, quatro empates e três derrotas na competição.

Transmissão jogo do Coritiba x Londrina hoje ao vivo

Sem transmissão na TV, o jogo do Coritiba e Londrina hoje às 20h vai passar no NSports e OneFootball, disponível somente para quem é assinante nas plataformas.

Mas como assistir ao conteúdo do futebol paranaense na temporada?

NSPORTS:

O serviço de streaming NSports está disponível somente para assinantes no site (www.lp.nsports.com.br). Para comprar o jogo avulso, o torcedor precisa desembolar R$ 18,90, com transmissão em HD. Mas para comprar todo o campeonato, aí o valor é de R$89,90 a vista ou 4x de R$ 22,48.

Dá para assistir no site ou no aplicativo para dispositivos móveis.

ONEFOOTBALL:

Outra opção para o torcedor é o OneFootball. O produto está disponível no site ou no aplicativo gratuito para celular ou tablet.

Por partida, o fanático deve desembolar R$ 16,90 e aí assistir como e por onde quiser.

Escalação do jogo de hoje:

Provável escalação do jogo do Coritiba: Gabriel; Natanael, Chancellor, Kuscevic, Victor Luís; Jesús Trindade, Bruno Gomes, Marcelino; Alef Manga, Kaio Cesar e Rodrigo Pinho.

Provável escalação do jogo do Londrina: Saulo; Ezequiel, Thawan, Gabriel, Felipe Vieira; João Paulo, Moisés, Diego Jardel, Clinton; Hugo Cabral e Cirilo.

Como funciona as quartas de final do Paranaense?

Oito equipes se classificam para as quartas de final do Campeonato Paranaense, a primeira etapa eliminatória do estadual do estado do Paraná.

O seguinte chaveamento vai definir os confrontos: 8º colocado x 1º lugar, 5º posição x 4º lugar e assim sucessivamente. As quartas e a semifinal são disputadas em ida e volta, ou seja, as equipes tem a oportunidade de jogarem em casa ao menos uma vez.

Em caso de empate, a disputa de pênaltis é que vai definir quem avança para a final. Na decisão da temporada, partida única vai dar o título para o campeão.

QUARTAS DE FINAL (ida): 05 de março, domingo, às 16h

QUARTAS DE FINAL (volta): 12 de março, domingo, às 16h

