Onde assistir o jogo do Goiás hoje online na Sul-Americana - 08/06

Goiás e Gimnasia La Plata disputam a quinta rodada do grupo G na Sul-Americana nesta quinta-feira, 08/06, no Estádio Serrinha, em Goiânia. A bola vai rolar no jogo do Goiás hoje às 19h, horário de Brasília. O Esmeraldino ainda não perdeu na competição, enquanto os argentinos buscam a recuperação.

Líder do grupo com oito pontos, o Goiás pode encaminhar a vaga na próxima fase se vencer. Já o Gimnasia, quarto colocado, busca o segundo triunfo para continuar vivo no torneio.

Como assistir o jogo do Goiás hoje na internet

O Paramount Plus transmite no streaming o jogo do Goiás hoje na Sul-Americana às 19h. Nenhum canal de televisão vai exibir o duelo.

O valor da assinatura é R$ 14,90 por mês e dá para assistir no computador, celular, smartv e tablet.

Como assistir o Paramount+?

1) Se você é assinante digite o site www.paramountplus.com no navegador ou entre no aplicativo. Depois, clique em "fazer login". Caso contrário, vá na opção "assine Paramount+".

2) Digite o email e a senha de usuário. Aí, espere o mosaico principal carregar.

3) Vá até o catálogo principal e procure o jogo do Goiás hoje ao vivo na Sul-Americana. Clique no player, espere o vídeo carregar e assista como e onde quiser.

Escalações de Goiás x Gimnasia La Plata

Os três pontos são essenciais para ambos os times nesta quinta-feira. Por isso, tanto Gimnasia como Goiás vão colocar os titulares em campo para a quinta rodada. A bola vai rolar às 19h, horário de Brasília.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Goiás: Tadeu; Maguinho, Sidimar, Lucas Halter, Hugo; Simioni, Jhonny Lucas, Morelli, Guilherme; Alesson e Gabriel Novaes (Técnico: Emerson Ávila).

Gimnasia La Plata: Durso; Barros Schelotto, Morales, Napolitano, Melluso; Comba, Bolívar, Soldano, Ramírez; Mamut e Mammini (Técnico: Sebastián Romero).

Como foi o último confronto dos times?

O último jogo entre Goiás e Gimnasia La Plata foi disputado em 04 de maio de 2023, na temporada atual, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana de futebol.

No Estádio Juan Carmelo Zerillo, na Argentina, o Goiás venceu por 2 a 0, com gols de Vinícius Santos e Matheus Peixoto, ambos no segundo tempo e de pênalti. Com os três pontos, o Esmeraldino se manteve na liderança do grupo e se manteve como o favorito à vaga das oitavas de final.

Confira os melhores lances do último jogo entre os times.



Leia também:

Qual vai ser o salário do Messi no Inter Miami em 2023