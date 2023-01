Onde assistir o jogo do Juazeirense x Bahia de Feira hoje no Baiano 2023

Onde assistir o jogo do Juazeirense x Bahia de Feira hoje no Baiano 2023

Para fechar a quinta rodada do Campeonato Baiano depois do clássico, as equipes de Juazeirense e Bahia de Feira se encontram nesta terça-feira, 31 de janeiro, para disputarem os três pontos. A bola vai rolar às 20h30 (horário de Brasília) no jogo do Juazeirense hoje no Estádio Adauto Morais.

Quem vai apitar o jogo do Juazeirense hoje vai ser Marielson Alves Silva nesta terça pela rodada do Baianão. Os assistentes escalados foram Paulo de Tarso e José Carlos Oliveira, enquanto o quarto árbitro vai ser Rafael Guimarães dos Reis.

Assistir jogo do Juazeirense hoje ao vivo

A TV Educativa da Bahia vai transmitir o jogo do Juazeirense hoje ao vivo por todo o estado da Bahia, assim como o canal da emissora no Youtube.

Em mais uma temporada, a TVE obteve os direitos de transmissão do Campeonato Baiano. Sediada em Salvador, ela transmite todos os jogos do estadual no canal da TV e também pelo Youtube, site de vídeos gratuito. Ela opera no canal 10, afiliada a TV Brasil e Canal Futura.

A TVE é mantida pelo Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, órgão do Governo do Estado da Bahia. Para assistir basta sintonizar o canal e curtir.

Para assistir online basta acessar a plataforma de vídeos no navegador ou aplicativo disponível no celular, Android ou iOS, tablets, smartv ou videgames. O torcedor não paga nada.

+ Timão quebra tabu de 5 anos: resultado do São Paulo e Corinthians no Paulistão

Classificação do Campeonato Baiano

Dez equipes jogam a elite do Campeonato Baiano de futebol em 2023. Elas disputam nove rodada em pontos corridos durante a primeira fase, onde cada vitória garante três pontos e o empate apenas um aos dois times.

Ao fim das rodadas, os quatro primeiros da tabela avançam para a semifinal, enquanto os dois últimos na classificação serão rebaixados.

A semifinal e a final ainda não tem data marcada.

1 Bahia - 12 pontos

2 Iabuna - 10 pontos

3 Jacuipense - 10 pontos

4 Barcelona de Ilhéus - 8 pontos

5 Atlético de Alagoinha - 7 pontos

6 Juazeirense - 6 pontos

7 Jacobinense - 6 pontos

8 Vitória - 4 pontos

9 Bahia de Feira - 3 pontos

10 Doce Mel - 1 ponto

Você também vai gostar de ler:

Tabela de jogos e onde assistir o Campeonato Baiano 2023