Onde assistir o jogo do Juventude x Aimoré hoje? Transmissão e horário (16/02)

Equipes disputam a oitava rodada do Campeonato Gaúcho nesta quinta-feira, com transmissão ao vivo

O Juventude recebe o Aimoré nesta quinta-feira, 16 de fevereiro, às 21h30 (Horário de Brasília) pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. Para a surpresa do torcedor, o jogo do Juventude hoje será transmitido apenas no Premiere, plataforma de canais disponível na TV fechada. É preciso ser assinante para acompanhar ao vivo.

Basta sintonizar-se no horário marcado e acompanhar todas as emoções da rodada no Gauchão.

Onde vai passar jogo do Juventude x Aimoré hoje

O jogo do Juventude hoje no Campeonato Gaúcho vai passar no Premiere e GloboPlay, às 21h30.

TV PAGA: o pay-per-view Premiere é o grande responsável pelos direitos do Campeonato Gaúcho ao lado dos canais Globo e SporTV. O pacote de canais só está disponível por valor extra nas operadoras de TV por assinatura, em todos os estados do Brasil.

ONLINE: a plataforma de streaming GloboPlay retransmite as imagens do Premiere, mas apenas para quem tem o pacote do GloboPlay com o pay-per-view. Também dá para comprar de maneira avulsa os canais Premiere através da plataforma ou até no Amazon Prime Video.

Árbitro : Roger Goulart

: Roger Goulart Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi

Jorge Eduardo Bernardi Assistente 2: Fagner Bueno Cortes

Fagner Bueno Cortes Quarto Árbitro: Joseph Ribeiro Lopes

Joseph Ribeiro Lopes Técnico de Arbitragem: Andre da Silva de Almeida

Primeira rodada do Juventude no Brasileirão

A CBF divulgou na última quarta-feira a tabela completa do Campeonato Brasileiro na Série B.

O Juventude vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto na primeira rodada, com horário, local e data a serem divulgados pela entidade nos próximos dias.

Depois, encontrará o Novorizontino na segunda rodada e aí o Vila Nova. É uma sequência considerada complicada para os torcedores.

O Juventude é o único time do Rio Grande do Sul na Série B do Brasileirão.

Oitava rodada do Campeonato Gaúcho

Além do jogo do Juventude e Aimoré hoje, outros embates também serão disputados pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho.

Quinta-feira, 16/02:

Novo Hamburgo x Caxias - 21h

Internacional x São José - 21h30

Juventude x Aimoré - 21h30

Sábado, 18/02:

São Luiz x Grêmio - 16h30

Ypiranga x Brasil de Pelotas - 19h

Avenida x Esportivo - 19h

