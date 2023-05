O time do Napoli pode levantar o caneco do Campeonato Italiano se vencer a Udinese nesta quinta-feira

Onde assistir o jogo do Napoli hoje ao vivo no Campeonato Italiano - 04/05

Onde assistir o jogo do Napoli hoje ao vivo no Campeonato Italiano – 04/05

O Napoli pode ser campeão italiano hoje depois de 33 anos! Nesta quinta-feira, 04 de maio, o elenco enfrenta a Udinese no Estádio Friuli, às 15h45 (horário de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. Onde assistir o jogo do Napoli hoje ao vivo a escalação você confere no texto abaixo.

O time do Napoli precisa do empate ou vitória para ser campeão com cinco rodadas de antecedência. Se perder aí atrasa a conquista.

Onde assistir o jogo do Napoli hoje na TV ao vivo

O canal ESPN 4 é onde assistir o jogo do Napoli hoje na televisão. Nenhuma emissora da TV aberta vai transmitir o duelo desta quinta-feira.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN só pode ser assistido por quem é cliente da televisão paga e possui o grupo da emissora na programação. Dá para assistir em qualquer estado do Brasil.

Ligue o seu televisor no canal indicado e curta ao vivo a partida decisiva.

ESPN 4:

OI: 163 / 73

SKY: 194 / 573

CLARO: 73 / 573

VIVO: 573 / 465 / 876 / 53

Como assistir o Napoli online hoje

Onde assistir o jogo do Napoli hoje online é só no Star Plus, serviço de streaming da ESPN. O produto está disponível apenas para quem é assinante.

Por mês, o torcedor tem que desembolsar R$ 40,90 por mês para ter acesso ao catálogo de filmes, séries e esportes ao vivo. Dá para assistir no computador ou no aplicativo pelo celular, tablet, videogame ou smartv em qualquer lugar do Brasil.

Acesse o site www.starplus.com e compre o pacote.

Horário de Brasília : 15h45

: 15h45 Horário em Nápoles, na Itália : 20h45

: 20h45 Onde assistir o jogo do Napoli hoje ao vivo: ESPN 4 e Star Plus

Escalações Udinese x Napoli

O embate nesta quinta-feira é extremamente importante para o Napoli. Por isso, o técnico Luciano Spalletti deverá utilizar as principais peças do seu elenco. Mário Rui é o único jogador que está fora do plantel por lesão.

Para a Udinese, Ebosse, Succes, Pafundi e Deulofeu estão indisponíveis.

Udinese: Silvestri; Pérez, Bijol, Becão; Lovric, Udogie, Walace, Ehizibue; Pereyra, Samardzic e Nestorovski.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Min-Jae, Olivera; Zielinski, Anguissa, Lobotka; Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Quantos títulos italianos o Napoli tem?

O Napoli tem dois títulos do Campeonato Italiano em toda a história. O primeiro troféu que o clube da comuna do sul de Itália conquistou foi em 1986/87, com a presença de Maradona no elenco.

Em primeiro lugar na classificação, o time anotou 42 pontos entre os dezesseis participantes. Em 30 partidas disputadas foram 15 vitórias, 12 empates e três derrotas. Além do título, também se classificou para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

O segundo e último troféu conquistado foi em 1989/90, também com a presença de Maradona. Em 34 partidas na temporada, o Napoli anotou 21 vitórias, nove empates e quatro derrotas em 51 pontos, deixando o Milan na segunda posição com a vantagem de dois pontos. Com 16 gols marcados, Maradona ocupou a artilharia do Campeonato Italiano atrás de Marco van Basten (19 gols) do Milan e Roberto Baggio (17 gols) da Fiorentina.

Confira a lista de campões completa AQUI.

Temporada do Napoli

Depois de 33 anos, o Napoli pode coroar uma temporada impecável dentro de campo com o título do Campeonato Italiano. Foram anos de espera e o torcedor já não aguenta com a vontade de soltar o grito de campeão.

Na competição nacional o elenco napolitano está em primeiro lugar com 79 pontos em 32 partidas. Foram 25 vitórias, quatro empates e três derrotas, somando 68 gols marcados e 22 sofridos, a melhor campanha e também o melhor ataque. Kvaratskhelia é o grande destaque do time do Napoli.

Na Liga dos Campeões, o Napoli chegou até as quartas de final, mas foi eliminado pelo Milan.

Leia também: Horários da F1 do GP de Miami 2023 e programação atualizada