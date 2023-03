Onde assistir o jogo do Náutico x Salgueiro hoje na TV e online (12/03)

O jogo do Náutico hoje tem transmissão no pay-per-view e streaming. Foto: Reprodução Tiago Caldas / CNC Oficial Twitter

Classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, o Náutico volta a sua atenção para o Campeonato Pernambucano onde vai enfrentar o Salgueiro neste domingo, 12 de março. Válido pela décima primeira rodada, o jogo do Náutico hoje vai ser no Estádio dos Aflitos, às 16h30 (Horário de Brasília).

Empatados com 13 pontos, os dois times brigam pela classificação até a próxima fase da competição.

Transmissão jogo do Náutico hoje ao vivo

O jogo do Náutico hoje tem transmissão no pay-per-view Nosso Futebol e o serviço de streaming DAZN para assinantes neste domingo às 16h30. Sem sinal na TV aberta, o torcedor tem duas maneiras para torcer no duelo do Campeonato Pernambucano hoje.

Como optou por exibir jogos de futebol no sábado, a Rede Globo não vai passar o jogo do Náutico hoje. O torcedor deve sintonizar o pay-per-view Nosso Futebol para ver na TV, disponível entre as operadoras Sky, Claro e DirecTV GO por valor extra.

Tem também a opção de acompanhar no DAZN, plataforma de streaming por R$ 34,90 ao mês. O torcedor pode ligar o aplicativo no celular, tablet ou smartv, além do site na empresa pelo computador.

Como assistir Campeonato Pernambucano 2023

Como funciona o Campeonato Pernambucano?

Treze equipes jogam a primeira fase do Campeonato Pernambucano. A etapa inicial do torneio estadual de futebol em Pernambuco é disputado em 13 rodadas em turno único, onde os dois primeiros colocados avançam direto para a semifinal e os outros seis melhores vão para a segunda fase.

Na segunda fase, o 3º lugar joga contra o 6º e o 4º enfrentará o 5º da classificação em confronto único. Os vencedores garantem vaga para a semifinal. Enquanto isso, os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão.

Pela semifinal, o primeiro e segundo colocado disputam contra os vencedores da segunda fase, também em jogo único. A final acontece entre os dois ganhadores da semifinal no sistema ida e volta.

Próximo jogo na Copa do Nordeste

O Náutico volta a jogar a Copa do Nordeste em 22 de março, quarta-feira, pela oitava rodada da fase de grupos na competição. O embate será no Estádio dos Aflitos, às 21h30, horário de Brasília.

Pelo grupo B, o Timbu ocupa a quarta posição com 10 pontos, conquistados em três vitórias, um empate e três derrotas em sete partidas.

Se vencer, o elenco brigará pela parte de cima da tabela.

