Onde assistir o jogo do Paysandu x Tapajós hoje: horário e transmissão (14/02)

Nesta terça-feira, 14 de fevereiro, o torcedor vai poder curtir o jogo do Paysandu contra o Tapajós ao vivo na televisão aberta. O confronto, válido pela terceira rodada do Campeonato Paraense, será transmitido na TV Cultura para todo o estado às 20h (Horário de Brasília).

Basta ficar de olho no relógio (seguir o seu horário local), sintonizar no canal e torcer pelo clube do coração. Para quem mora fora do estado, outra opção está disponível.

Como assistir jogo do Paysandu hoje ao vivo

TV Cultura do Pará e o Youtube vão transmitir o jogo do Paysandu hoje às 20h.

TV aberta: para a surpresa do torcedor, a TV Cultura do Pará exibe a partida entre Tapajós e Pará nesta terça-feira. A emissora opera no canal 2, afiliada-mista entre a TV Brasil e a TV Cultura. A partida será transmitida somente no estado do Pará.

Online no celular: o canal do Esporte na Cultura, diretamente no estado do Pará, exibe as imagens do confronto ao vivo e de graça aos torcedores de todo o Brasil.

Dá para assistir de qualquer lugar do país tanto no site como nos aplicativos.

Como funciona o Campeonato Paraense?

Dominado pela dupla Remo e Paysandu, o Campeonato Paraense é o torneio de futebol anual do estado do Pará, norte do Brasil.

Dividido em cinco fases, doze equipes jogam divididas em três grupos de quatro: a primeira fase, quartas de final, semifinal, disputa do terceiro lugar e a final. Somente os dois melhores de cada grupo avançam, assim como os dois melhores terceiros vão para as quartas.

Todas as etapas do mata-mata são constituídas em ida e volta. Os ganhadores avançam para a semifinal, com os vencedores seguindo para a final e os perdedores o terceiro lugar.

Terceira rodada do Campeonato Paraense

Além do jogo do Paysandu hoje, outros embates serão disputados no meio da semana entre a terceira rodada do Campeonato Paraense.

Terça-feira, 14/02:

Tapajós x Paysandu - 20h

Quarta-feira, 15/02:

Caeté x Independente - 15h30

Cametaá x Itupiranga - 15h30

Castanhal x São Francisco - 15h30

Águia de Marabá x Remo - 20h

Quinta-feira, 16/02:

Bragantino x Tuna Luso - 15h30

