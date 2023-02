Onde assistir o jogo do Porto x Gil Vicente hoje: horário e escalações (26/02)

A equipe do Porto recebe o Gil Vicente neste domingo, 26 de fevereiro, para disputarem a vigésima segunda rodada do Campeonato Português na reta final da competição. A bola vai rolar no jogo do Porto hoje às 17h30 (Horário de Brasília) no Estádio do Dragão.

Como assistir jogo do Porto hoje ao vivo

Sem transmissão na TV, o jogo do Porto hoje vai passar no Star Plu, ao vivo.

A partida do Campeonato Português não está disponível em nenhuma canal de TV neste domingo. Isso porque os canais ESPN optaram por não exibir o duelo português na programação.

A plataforma de streaming está disponível em todo o Brasil somente através de assinatura, ou seja, o torcedor deve desembolar um valor todo mês para ter acesso ao conteúdo do streaming.

O serviço está disponível no aplicativo para celular, tablet e smartv.

TV: sem transmissão

Online: Star +

Escalações de Porto x Gil Vicente:

Gabriel Veron, ex-Palmeiras, e Meixedo seguem fora do time do Porto.

Provável escalação do Porto: Diogo Costa; Marcano, Sanusi, Pepe, João Mário; Otávio, Eustáquio, Uribe, Galeno; Martínez e Taremi.

Victor Carvalho segue suspenso e por isso não pode jogar hoje para o Gil Vicente.

Provável escalação do Gil Vicente: Andrew; Araújo, Carraça, Lopes, Marín; Fujimoto, Tiba, Aburjania; Boselli, Navarro e Souza.

Como vem as equipes para o jogo de hoje?

Vice-líder do Campeonato Português com 51 pontos, o Porto busca a vitória neste domingo para continuar a sua busca incansável diante do Benfica, atual líder português. O elenco vem de uma sequência de vitórias, somando no total 16 vitórias, três empates e duas derrotas apenas. Se vencer, a diferença cai para cinco pontos.

Já o Gil Vicente vem na 14ª posição com 23 pontos, conquistados em seis vitórias, cinco empates e dez derrotas no Campeonato Português. O visitante vem de três rodadas sem perder, mas precisa retomar o caminho das vitórias em sequência se quiser se afastar por completo da zona de rebaixamento.

Rodada do Campeonato Português

Além do jogo do Porto hoje, a vigésima segunda rodada do traz outros embates no fim de semana pelo Campeonato Português.

Sexta-feira, 24/02:

Famalicão 1 x 0 Portimonense

Sábado, 25/02:

Arouca 2 x 0 Casa Pia

Marítimo 3 x 1 Santa Clara

Vizela 0 x 2 Benfica

Domingo, 26/02:

Rio Ave x Chaves - 12h30 (Horário de Brasília)

Paços Ferreira x Boavista - 15h (Horário de Brasília)

Porto x Gil Vicente - 17h30 (Horário de Brasília)

Segunda-feira, 27/02:

Sporting x Estoril - 16h (Horário de Brasília)

Vitória SC x Braga - 18h15 (Horário de Brasília)

