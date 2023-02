Onde assistir o jogo do Porto x Rio Ave hoje ao vivo e horário (18/02)

Com esperanças de conquistar a liderança e desbancar o Benfica, seu rival no futebol, o Porto entra em campo neste sábado, 18 de fevereiro, para jogar a 21ª rodada do Campeonato Português contra o Rio Ave. Com início às 17h30 (Horário de Brasília), o jogo do Porto vai ser no Estádio do Dragão.

As equipes de Porto e Rio Ave já se enfrentaram em 48 oportunidades, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt. O elenco do Porto tem a vantagem com 35 vitórias, 11 empates a apenas dois triunfos ao Rio.

Onde vai passar o jogo do Porto hoje ao vivo

Para assistir ao jogo do Porto e Rio Ave neste sábado, às 17h30, é só sintonizar a ESPN 4, no canal de televisão paga, e o Star Plus, plataforma de streaming para assinantes.

COMO ASSISTIR:

Quem: Porto x Rio Ave

Quando: Sábado, às 17h30, horário de Brasília

Onde: Estádio do Dragão

TV: ESPN 4

Online streaming: Star +

A emissora ESPN só está disponível no Brasil em operadoras de TV por assinatura como a Sky, DirecTV GO, Claro, Oi e a Vivo. Precisa ter a emissora na programação para assistir.

Caso o torcedor não tenha a TV paga em casa, dá para sintonizar no Star Plus, a plataforma de streaming da Disney, que retransmite as imagens do canal ao vivo para os brasileiros. Dá para assistir no site (www.starplus.com) no computador como nos aplicativos através do celular, tablets, videogames e até na smartv

Escalações:

Os anfitriões continuam sem Gabriel Veron, Francisco Meixedo, Evanilson, Otávio, Galeno e Mateus Uribe.

Já o time do Rio Ave não terá Joca, Oudrhiri e Vitor Gomes.

Provável escalação do jogo do Porto hoje: Diogo Costa; Marcano, Sanusi, Pepe, João Mário; Eustáquio, Aquino, Grujic, Franco; Martínez e Taremi.

Provável escalação do jogo do Rio Ave hoje: Jhonatan; Santos, Sá, William; Samaris, Costinha, Graça, Guga, Ronaldo; Pereira e Boateng.

Rodada do Campeonato Português

Além do jogo do Porto neste sábado, a vigésima primeira rodada do Campeonato Português também oferece outros confrontos pelo fim de semana.

Sexta-feira, 17/02:

Gil Vicente x Vizela - 17h15

Sábado, 18/02:

Portimonense x Marítimo - 12h30

Estoril x Paços de Ferreira - 15h

Porto x Rio Ave - 17h30

Domingo, 19/02:

Santa Clara x Famalicão - 12h30

Braga x Arouca - 15h

Casa Pia x Vitória SC - 17h30

Segunda-feira, 20/02:

Chaves x Sporting - 16h

Benfica x Boavista - 18h15

