Futebol

Onde assistir o jogo do Real Madrid x Betis hoje sexta de graça

Jogo começa às 16h

Escrito por Anny Malagolini
Como assistir Real Betis x Real Madrid de graça Getty
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Com atuações impecáveis ​​nos três primeiros jogos da temporada da La Liga, José Mourinho continua a busca por um novo título para o Real Madrid , que enfrentará o Real Betis nesta sexta-feira, dia 4.

Como assistir Real Betis x Real Madrid de graça

O jogo entre Real Betis e Real Madrid, válido pela La Liga, começa às 16h (horário de Brasília) do dia 4 de setembro. A partida será disputada no Estádio de La Cartuja. O jogo Real Betis x Real Madrid, válido pela La Liga, pode ser assistido ao vivo gratuitamente na CazéTV ou através da Prime Video (streaming), via assinatura.

O Real Madrid já venceu o Espanyol, a Real Sociedad e o Málaga nesta temporada, mostrando um futebol cada vez mais impressionante a cada vitória. A mais recente foi uma goleada convincente por 4 a 0 sobre o Málaga, com gols de Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Arda Güler.

O Betis, por sua vez, venceu seus dois primeiros jogos por uma margem apertada antes de sofrer uma pesada e humilhante derrota por 5 a 2 na última rodada contra o Levante. A equipe evitou a derrota em três dos seus últimos cinco jogos contra o Real Madrid, com dois empates e uma vitória nesse período.

O CazéTV tem restrição geográfica ao Brasil, mas qualquer pessoa pode obter acesso seguro com uma VPN. Essas ferramentas podem ocultar seu endereço IP real (localização digital) e conectar você a um servidor seguro no Brasil, o que significa que você pode assistir à transmissão ao vivo de Real Betis x Real Madrid gratuitamente de qualquer lugar do mundo.

Escalações

O Betis vai escalar Valles; Bellerin, Llorente, Natan, Garcia; Roca, Fornals; Antony, Isco, Riquelme; Cucho. Técnico: Manuel Pellegrini.

Real Madrid tem Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva; Guler, Bellingham, Vini Jr. e Mbappé. Técnico: José Mourinho.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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