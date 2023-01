Onde assistir o jogo do Santa Cruz x Caruaru City ao vivo (26/01/23)

Pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano, o jogo do Santa Cruz hoje vai ser contra o Caruaru City nesta quinta-feira, 26 de janeiro, às 20h (horário de Brasília) no Estádio do Arruda, em Recife. As equipes estão em posições na tabela de classificação. Confira onde assistir ao jogo ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Santa Cruz hoje ao vivo

O jogo do Santa Cruz hoje terá transmissão do canal Nosso Futebol e DAZN às 20h.

O pay-per-view está disponível apenas entre as operadoras da Claro, Sky e a DirecTV GO, por diferentes pacotes de jogos e preços.

Na plataforma da Sky, por exemplo, a mensalidade é de R$ 44,90, enquanto na Claro custa R$ 19,90 por mês. Pela DirecTV, o número gira em torno de em R$ 14,90.

Outra opção é a plataforma de streaming DAZN, disponível somente para assinantes. Dá para assistir tanto pelo computador como no aplicativo para celular, tablet e na smartv.

Data: Quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local:

TV: Nosso Futebol

Online: DAZN

Próximo jogo na Copa do Nordeste

O próximo jogo do Santa Cruz na Copa do Nordeste vai ser na quarta-feira, 8 de fevereiro, contra o Fluminense do Piauí pela segunda rodada da primeira etapa.

Jogando no Estádio do Arruda, a partida começa às 20h, horário de Brasília.

O Santa Cruz estreou com empate em 1 a 1, diante do Vitória, na competição regional da CBF.

LEIA TAMBÉM

Quem são os maiores campeões da Liga dos Campeões?