Equipes de Santa Cruz e Maguary se enfrentam neste domingo, 29 de janeiro, pela sexta rodada do estadual de Pernambuco

Onde assistir o jogo do Santa Cruz x Maguary hoje no Pernambucano 2023

O Santa Cruz recebe neste domingo, 29 de janeiro, o Maguary pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano. Com início às 16h30 (Horário de Brasília), o jogo do Santa Cruz vai ser no Estádio Arruda, em Recife. Saiba onde assistir e todos os detalhes da partida.

Os anfitriões ainda não perderam no estadual. Na última rodada venceram o Caruaru em casa. Já o Maguary também venceu no meio da semana, somando os três pontos contra o Petrolina.

Onde vai passar o jogo do Santa Cruz hoje

O jogo do Santa Cruz hoje tem transmissão na DAZN, às 16h30, horário de Brasília.

Sem transmissão em canais de TV, o torcedor deve sintonizar a plataforma de streaming por assinatura para acompanhar todas as emoções do jogo do Santa Cruz e Maguary neste domingo.

Por R$ 34,90 por mês, o torcedor tem acesso à conteúdos esportivos e diferentes campeonatos de futebol para assistir tanto no computador como no aplicativo para celular, tablet ou smartv, se o aparelho for compatível.

Basta acessar o site e se cadastrar.

LEIA: Corinthians e São Paulo: histórico de confronto e quem mais venceu

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O árbitro do jogo do Santa Cruz hoje contra o Maguary vai ser Gilberto Castro Júnior neste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano.

Os assistentes definidos para a partida são Fernando Antônio e Manoel Barbosa.

Já o quarto árbitro vai ser Douglas Olimpio

Próximo jogo na Copa do Nordeste

O Santa Cruz volta a disputar a fase de grupos na Copa do Nordeste no dia 8 de fevereiro, quarta-feira, pela segunda rodada da competição contra o Fluminense do Piauí.

A partida será no Estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco, com início às 20h, horário de Brasília.

O elenco estreou com empate diante do Vitória, na Bahia. Pelo grupo B, está em segundo lugar com apenas um ponto na classificação.

