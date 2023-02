Onde assistir o jogo do Vasco hoje x Nova Iguaçu: transmissão e horário (07/02)

No Estádio Mané Garrincha, as equipes disputam a sétima rodada do Campeonato Carioca nesta terça-feira

O Vasco retomou o caminho das vitórias no Campeonato Carioca. Nesta terça-feira, 7 de fevereiro, visita o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, para disputar contra o Nova Iguaçu pela sétima rodada da competição. A bola rola entre as equipes às 21h10 (horário de Brasília) com transmissão na TV aberta.

O Cruz Maltino vem de vitória contra o Resende, enquanto o Nova Iguaçu empatou com o Botafogo.

Onde assistir o jogo do Vasco hoje

O jogo do Vasco hoje vai passar na BAND e BandSports às 21h10, horário de Brasília.

A Bandeirantes é uma rede de TV aberta brasileira pertencente ao Grupo Bandeirantes. Após meses de negociação com a FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), adquiriu os direitos de transmissão do Campeonato Carioca.

Na TV aberta, a emissora transmite o jogo do Vasco e Nova Iguaçu ao vivo para todo o Brasil. A programação tem início minutos antes direto do Mané Garrincha com as notícias dos clubes.

Já o BandSports só pode ser assistido na TV paga, entre as operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Oi, Vivo e a DirecTV GO.

Como assistir Nova Iguaçu x Vasco hoje online

O torcedor que quer assistir o jogo do Nova Iguaçu e Vasco hoje na internet deve sintonizar o site da BAND ou o aplicativo BandPlay.

Ambas as opções são 100% gratuitas e tudo o que o vascaíno tem que fazer é acessar o site, no navegador ou o aplicativo, encontrar a transmissão da BAND ao vivo, clicar e dar play.

Não é preciso pagar nenhum valor para ver as imagens do jogo do Campeonato Carioca nesta terça-feira.

Horário: 21h10 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

TV: BAND e BandSports

Online: BAND e BandPlau

Como funciona o Campeonato Carioca 2023

O Campeonato Carioca está em sua 125ª edição da primeira divisão do futebol no Rio de Janeiro com doze times. Ao fim da competição, três times são campeões: o vencedor da Taça Guanabara, da Taça Rio e o do Campeonato Carioca na final.

Para os torcedores, o Campeonato Carioca tem um dos regulamentos mais complexos do futebol. Porém, é mais simples do que se parece. A primeira fase é a Taça Guanabara, onde doze equipes jogam onze rodadas em turno único.

O time que tiver mais pontos será o campeão da Taça Guanabara. Os quatro primeiros avançam para as semifinais do Campeonato Carioca, enquanto do 5º ao 8º vão jogar a semifinal da Taça Rio. O último colocado será rebaixado para a segunda divisão do futebol no Rio.

Como toda competição no futebol, o campeão ganha um prêmio. Este ano, a FERJ ainda não determinou qual vai ser e se terá premiação em dinheiro.

Por que o jogo vai ser em Brasília hoje?

O time do Nova Iguaçu vendeu o mando de campo para o Vasco e por isso o duelo hoje vai ser em Brasília, no Estádio Mané Garrincha.

Em notícia foi dada pelo portal GE, o valor ou o motivo não foi revelado, mas como o Mané Garrincha é maior do que o Estádio Jânio Moraes, ou seja cabe mais torcedores, a renda deve ser consideravelmente maior para ambos os lados nesta terça-feira.

O local beneficia ambos os times na rodada. Valor não foram divulgados pelo GE.

