Onde assistir Osasuna x Valencia hoje, horário e escalação – 07/10

Na tarde desta sexta-feira, o Osasuna recebe o Valencia no Estádio Reyno de Navarra, a partir das 16h (Horário de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. Disputa na parte de cima da tabela, saiba onde assistir Osasuna x Valencia hoje ao vivo.

Com 13 pontos conquistados, o Osasuna permanece na sexta posição da classificação com quatro vitórias, um empate e duas derrotas até aqui. Dentro de casa, o elenco contará com o apoio da torcida para empurrar os jogadores e pressionar os adversários, ponto extra. Com a vitória, pula duas posições e termina no G4 espanhol.

Do outro lado, o Valencia segue na nona posição com 10 pontos depois empatar com o Espanyol fora de casa, na última rodada da La Liga. Com três vitórias, um empate e três partidas perdidas, o grupo terá de se esforçar se quiser levar para casa os três pontos, enquanto tenta alcançar a parte de cima da tabela de classificação.

Onde assistir Osasuna x Valencia hoje na La Liga

O Star +, serviço de streaming, é onde assistir Osasuna x Valencia hoje, a partir das quatro da tarde (horário de Brasília), com transmissão para todo o Brasil.

Para a infelicidade do torcedor, o duelo espanhol nesta sexta-feira não vai passar em nenhum canal de televisão. Por isso, a única maneira de acompanhar é ser apoiador do Star +, streaming por assinatura.

Mas como assistir o futebol através do streaming? Se você já é membro da plataforma, basta acessar o aplicativo pelo celular, Android ou iOS, tablet, computador ou smartv com e-mail e a senha de usuário.

Se ainda não é assinante, pode acessar o site www.starplus.com e, por valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, para ter acesso à filmes, séries e canais de entretenimento.

Prováveis escalações de Osasuna x Valencia

Para o Osasuna, David García cumpre suspensão após receber o cartão vermelho na última rodada. Já Saverio segue fora do plantel por estar lesionado.

Escalação do Osasuna: Herrera; Hernández, Cruz, Vidal, Unai García; Gómez, Brasanac, Torró, Avila; Moncayola e Garcia.

Do lado dos visitantes, Marcos André também cumpre suspensão após ser expulso na rodada passada. Enquanto isso, Musah e Jaume Doménech estão lesionados e seguem em trabalho de recuperação.

Escalação do Valencia: Mamardashvilli; Correia, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gaya; Moriba, Guillamon, Almeida; Castillejo, Lino e Cavani.

Como funciona o Campeonato Espanhol?

Vinte equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Espanhol. São trinta e oito rodadas divididas entre primeiro e segundo turno, assim como todas as outras competições do futebol na Europa e que você, torcedor, com certeza já conhece.

São 19 rodadas em cada turno, disputadas em pontos corridos. O sistema dá três pontos para o vencedor, quanto o empate garante um para cada lado no conflito. Em cada rodada são dez jogos, onde todos os vinte clubes entram em campo.

Ao fim da temporada, o primeiro colocado será declarado o campeão espanhol, enquanto os outros três avançam para a Champions League. O 5º e o 6º se garantem na Liga Europa e Conference League respectivamente.

Já os três últimos são rebaixados para a segunda divisão do futebol espanhol.

