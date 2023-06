Seleções se enfrentam em amistoso internacional nesta sexta-feira, com transmissão na TV paga e streaming

Onde assistir Polônia x Alemanha ao vivo e horário do amistoso – 16/06

Alerta de jogão! Com Robert Lewandowski em campo, a Polônia recebe a Alemanha nesta sexta-feira, 16 de junho, para a disputa de amistoso internacional no Estádio Nacional de Varsóvia, às 15h45 (horário de Brasília). Saiba onde assistir Polônia x Alemanha ao vivo e todos os detalhes da transmissão.

Onde assistir Polônia x Alemanha amistoso hoje ao vivo

O torcedor pode assistir o amistoso entre Polônia e Alemanha no SporTV às 15h45 ao vivo. O canal está disponível na TV paga em todo o território nacional.

Quem é assinante GloboPlay e tem o canal no pacote pode ver a retransmissão ao vivo na plataforma.

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia

Em março deste ano, a Polônia estreou nas Eliminatórias da Eurocopa com derrota para a República Tcheca, mas ganhou da Albânia na segunda rodada. Hoje, terá um descanso e poderá enfrentar a Alemanha em amistoso, mas na próxima terça-feira vai enfrentar a Moldávia pela competição na quarta rodada. Na Copa do Mundo, os poloneses caíram nas oitavas de final para a França.

A Alemanha vem de empate em 3 a 3 com a Ucrânia na última segunda-feira, durante a Data FIFA. Em março deste ano a equipe ganhou do Peru e perdeu para a Bélgica, ambos amistosos. Como o país vai sediar a Eurocopa na próxima edição, então não participa das Eliminatórias.

Escalações de Polônia x Alemanha

Para o confronto desta sexta-feira, em amistoso internacional, os treinadores Fernando Santos e Hansi Flickr, da Polônia e Alemanha respectivamente, usarão os titulares em campo.

Confira as prováveis escalações no jogo de hoje:

Polônia: Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Wieteska, Kiwior; Swiderski, Linetty, Zielinski; Frankowski, Zalewski e Lewandowski.

Alemanha: Ter Stegen; Klostermann, Ginter, Rudiger; Wolf, Kimmich, Musiala, Goretzka; Raum, Havertz e Fullkrug.

Qual é o próximo amistoso da Alemanha?

Após o confronto contra a Polônia nesta sexta-feira, a Alemanha vai disputar amistoso contra a Colômbia, na terça-feira, 20 de junho, na Veltins Arena. A bola vai rolar entre as duas seleções às 15h45 (horário de Brasília).

Como os alemães não precisam jogar as eliminatórias da Eurocopa - porque serão os anfitriões do evento - vão jogar contra a Colômbia no último dia da Data FIFA.

Sem disputar a Copa do Mundo do Catar, o desempenho dos colombianos em março deste ano é de um empate contra a Coreia do Sul e uma vitória contra o Japão.



