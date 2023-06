Quantos gols Jude Bellingham tem na carreira?

O talento do futebol inglês Jude Bellingham é a nova contratação do Real Madrid. Com apenas 19 anos, foi eleito o melhor jogador da Bundesliga na temporada passada, jogou a Copa do Mundo do Catar com a Inglaterra e a Eurocopa. Mas quantos gols o meia tem na carreira?

Bellingham assinou por seis temporadas. Ele será apresentado na quinta-feira, 15/06, às 07h (Horário de Brasília) no na sede do Real Madrid, na capital espanhola. O número do jogador ainda é uma incógnita, visto que '22', número adotado nos outros dois clubes, é usado por Rudiger.

>> Qual número de camisa Jude Bellingham vai usar no Real Madrid?

Jude Bellingham tem quantos gols?

Em sua carreira no futebol, Jude Bellingham balançou as redes 29 vezes em 200 partidas, desde o Birmingham City, Borussia Dortmund até a Seleção da Inglaterra. Os dados são do portal de estatísticas Transfermarkt.

Jude Bellingham integrou as categorias de base do Birmingham, na Inglaterra, em 2010. Nove anos depois, ganhou a primeira oportunidade no time profissional. Com apenas 16 anos, Jude entrou em campo em agosto daquele ano vestindo a camisa '22' e fez história, tornando-se o jogador mais jovem a estrear e a marcar pelo clube.

Em julho de 2020, o Birmingham retirou a camisa 22. No total, foram 44 partidas e quatro gols marcados. Em 2020, transferiu-se para o Borussia Dortmund, na Alemanha.

O caminho de Bellingham em terras alemãs durou seis temporadas, com um título da Copa da Alemanha e 132 partidas e 24 gols marcados, segundo o portal Transfermarkt. Na última temporada, 22/23, o meia anotou 14 gols entre todas as competições,

Na Seleção da Inglaterra, Bellingham acumula 24 partidas e um gol. Recebeu a sua primeira convocação na Eurocopa, além de disputar a Copa do Mundo do Catar, marcando o primeiro gol com a camisa dos Três Leões.

Quantos gols Bellingham tem na Champions?

Jude disputou quatro edições da Liga dos Campeões com o Borussia Dortmund, mas só anotou seis gols e cinco assistências em 23 partidas.

O meia estreou na competição da UEFA em 20 de outubro de 2020, contra a Lazio, na fase de grupos, quando tinha apenas 17 anos, tornando-se o inglês mais jovem a iniciar uma partida da Champions. Jude não marcou e o time italiano faturou os três pontos por 3 a 1.

O primeiro gol de Bellingham na Liga dos Campeões veio na partida de volta das quartas de final de 2020/21, contra o Manchester City, em 14 de abril de 2021, tornando-se o artilheiro mais jovem do Dortmund na competição.

Confira a lista completa de gols de Jude Bellingham na Champions League.

Borussia Dortmund 1 x 2 Man City - 14/04/2021

Beşiktaş 1 x 2 Dortmund - 15/09/2021

Borussia Dortmund 3 x 0 Copenhagen - 06/09/2022

Manchester City 2 x 1 Dortmund - 14/09/2022

Sevilla 1 x 4 Borussia Dortmund - 05/10/2022

Borussia Dortmund 1 x 1 Sevilla -11/10/2022

Quantos títulos Bellingham tem na carreira?

Com o Borussia Dortmund, o meio-campista conquistou o título da Copa da Alemanha 2020/21. Este foi o primeiro e o único troféu que o jovem acumula em sua prateleira.

O time aurinegro teve um longo processo para chegar até a final. Passou pelo Duisburg na primeira fase, o Eintracht Braunschweig na segunda rodada e o Paderborn nas oitavas de final. Nas quartas avançou contra o Borussia Mönchengladbach e, na semifinal, ganhou do Holstein Kiel.

Na final, o Dortmund atropelou o RB Leipzig por 4 a 1, com gols de Sancho e Erling Haaland, dois de cada. Olmo descontou para os adversários.

Leia também:

Quem é o presidente do Real Madrid?