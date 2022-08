Onde assistir Porto x Sporting ao vivo hoje e horário do clássico (20/8)

Valendo a permanência na liderança do Campeonato Português, o Porto recebe o Sporting pela 3ª rodada na disputa de clássico neste sábado, 20 de agosto, no Estádio do Dragão. Com a bola rolando a partir das 16h30 (Horário de Brasília), onde assistir Porto x Sporting ao vivo vai ser apenas pela TV paga e streaming com disponibilidade para assinantes.

O Porto soma 6 pontos e é o líder da tabela, enquanto o Sporting vem na 5ª posição com 4 pontos.

Onde assistir Porto x Sporting hoje ao vivo

O jogo do Porto e Sporting hoje terá transmissão da ESPN 4 e Star +, a partir das 16h30 (Horário de Brasília).

Para a felicidade do torcedor, o clássico português terá transmissão pela TV, mas somente em operadoras por assinatura. Para todo o Brasil, a ESPN 4 é quem define todas as emoções do duelo.

Outra opção é o streaming. Para o torcedor que já é assinante, o sistema funciona de maneira simples: basta entrar pelo computador ou tablet, celular ou smart TV, preencher o login com e-mail e a senha de usuário e procurar pelo jogo deste sábado no mosaico completo.

Para aqueles que buscam tornar-se membros da plataforma para acompanharem todas as emoções do clássico, basta acessar o site www.starplus.com onde, pelos valores de R$32,90 até R$55,90, escolher a melhor aposta de streaming e assistir em tempo real a retransmissão do jogo.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, em Porto, em Portugal

Onde assistir Porto x Sporting: ESPN 4 e Star +

Quem tem mais vitória Porto ou Sporting?

O Porto é quem tem mais vitórias diante do Sporting, somando 37 contra 26 empates e 23 triunfos para o clube verde, de acordo com dados do portal Transfermarkt. Em toda a história do futebol, foram 86 confrontos realizados entre Campeonato Português, Taça de Portugal, Allianz Cup, Supertaça de Portugal e amistosos.

No quesito gols, o Porto também lidera as estatísticas, com 127 gols marcados diante de 107 gols para o Sporting, em toda a história do confronto segundo dados do Transfermarkt.

A última vez que o clássico aconteceu foi em 21 de abril de 2022, pela semifinal da Taça da Liga Portuguesa, com a vitória do Porto por 1 x 0.

Confira como foi a última partida entre os times.

Prováveis escalações de Porto x Sporting

Manafá é o jogador que continua fora do elenco anfitrião.

Provável escalação do Porto: Diogo Costa; Sanusi, Pepe, Mercano, João Mário; Pepê, Uribe, Grujic, Otávio; Taremi e Evanilson.

Daniel Bragança, meia do Sporting, é a único jogador que não está disponível para o elenco visitante.

Provável escalação do Sporting: Adán; Coates, Gonçalo Inácio, Neto; Pedro Porro, Morita, Ugarte, Matheus Reis; Trincão, Pote e Marcus Edwards.

