Onde assistir RB Bragantino x Santo André ao vivo e horário – 23/03

RB Bragantino e Santo André se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 19h, pelo jogo de ida nas quartas de final do Campeonato Paulista em 2022, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Dessa maneira, confira a seguir as principais informações sobre onde assistir RB Bragantino x Santo André.

A equipe do Bragantino vem de empate diante do Palmeiras, enquanto os visitantes venceu a Inter de Limeira pela última rodada na fase de grupos.

Onde assistir RB Bragantino x Santo André

O jogo do RB Bragantino e Santo André hoje vai passar ao vivo no pay-per-view Premiere e Paulistão Play, a partir das 19h, para todos os estados do Brasil.

A plataforma do Premiere, pay-per-view da Globo, vai passar o jogo de hoje disponível em operadoras de TV e no site (www.premiere.globo.com) por valores de R$49,90 até R$89,90.

Já o streaming da FPF, o Paulistão Play, pode ser encontrado (www.paulistaoplay.com.br) por R$34,99.

+Chaveamento do Paulistão 2022: como funciona a semifinal

Escalação de RB Bragantino e Santo André

O elenco do RB Bragantino terminou a primeira fase do Campeonato Paulista em primeiro lugar no grupo D com 20 pontos, ou seja, marcou o total de seis vitórias, dois empates e quatro derrotas na competição. Com a vaga antecipada, garantiu-se nas quartas de final e, por isso, promete entrar em campo nesta quarta-feira como o grande favorito.

Provável RB Bragantino: Cleiton, Hurtado, Léo, Lucas Evangelista, Weverson, Luciano, Miguel Silveira, Bruno Praxedes, Helinho, Jan Hurtado e Sorriso

Do outro lado, o Santo André surpreendeu e garantiu-se nas quartas de final do Paulistão em segundo lugar no grupo D, desbancando Santos e Ponte Preta. Ao todo, o elenco fechou a competição com três vitórias, seis empates e três derrotas também e, por isso, promete dar trabalho ao seu rival nos gramados.

Provável Santo André: Jefferson, Jeferson, Luiz Gustavo, Carlão, Kevin, Serginho, Carlos Eduardo, Thiaguinho, Lucas Tocantins, Júnior Todinho e Bruno

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo do São Paulo até chegar nas quartas.

Tem prorrogação no mata-mata do Paulistão?

O Campeonato Paulista não tem prorrogação no mata-mata. Se o confronto das quartas de final ou semifinal terminar empatados na segunda partida, a disputa de pênaltis será iniciada entre os dois times em campo.

A competição segue o regulamento da Federação Paulista de Futebol (FPF), que estipulou em seu manual antes mesmo da temporada ter início no começo do ano.