Onde assistir São Bento x Santo André hoje no Paulistão 2023

Após estrear com vitória, o Santo André volta a jogar nesta terça-feira pelo Campeonato Paulista, mas desta vez contra o São Bento pela segunda rodada da primeira etapa. Com início às 15h30 (horário de Brasília), o jogo do São Bento x Santo André vai ser no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Descubra onde assistir ao jogo de hoje.

Como assistir São Bento x Santo André hoje ao vivo O jogo do São Bento x Santo André hoje vai passar no Premiere e Paulistão Play às 15h30. Com transmissão exclusiva, o pay-per-view exibe as imagens do confronto nesta terça-feira para todos os estados do Brasil ao vivo. O pacote de canais, entretanto, só está disponível em operadoras de TV paga. É necessário pagar valor extra para obter o Premiere.

Outra opção é acessar o Paulistão Play, plataforma de streaming da Federação Paulista de Futebol. Basta acessar o site e se cadastrar com email e a senha.

Torcedores que estão nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul assistem a partida a partir das 14h30, no horário local.

Horário: 15h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba

Onde assistir: Paulistão Play e Premiere

Como vem as equipes no jogo de hoje?

Jogando fora de casa, o São Bento arrancou o empate diante do atual campeão Palmeiras na primeira rodada do Campeonato Paulista. O time do interior somou apenas um ponto, ocupando a terceira posição do grupo C da competição. Se vencer hoje pode brigar pela liderança.

Escalação do São Bento: Zé Carlos; Caio Hila, Léo Silva, Bruno Aguiar, Marlon; Carlos Jatobá, Marquinhos, Lucas Lima; Fernandinho, Branquinho e Iago Dias.

Do outro lado, o Santo André venceu o Guarani na estreia da competição no último sábado, jogando em casa. O resultado colocou o time em segundo lugar no grupo D com 3 pontos, atrás do São Bernardo pela rodada. O time também vai brigar pela liderança no jogo desta terça-feira.

Escalação do Santo André: Lucas Frigeri; Ricardo Luz, Rodolfo, Matheus Mancini, Romário; Marthã, Dudu Vieira, Gerson Magrão; José Hugo, Paulo Sérgio e Léo Ceará.

Quem vai apitar o jogo?

O árbitro do jogo do entre São Bento x Santo André vai ser Fabiano Monteiro dos Santos.

Os assistentes serão Anderson José de Moraes e Miguel Cataneo, enquanto o quarto árbitro vai ser Ilbert Estevam da Silva.

No Var, são responsáveis Marcio Henrique De Gois e Amanda Pinto Matias.

Segunda rodada do Campeonato Paulista

Confira os jogos da segunda rodada do Campeonato Paulista entre a terça, quarta e quinta-feira.

15h30 - São Bento x Santo André

19h30 - Mirassol x Inter de Limeira

19h - São Bernardo x RB Bragantino (Quarta-feira, 18/01)

19h30 - Corinthians x Água Santa (Quarta-feira, 18/01)

20h30 - Ituano x Portuguesa (Quarta-feira, 18/01)

21h35 - Guarani x Santos (Quarta-feira, 18/01)

19h30 - Ferroviária x São Paulo (Quinta-feira, 19/01)

21h30 - Botafogo SP x Palmeiras (Quinta-feira, 19/01)

