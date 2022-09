Onde assistir RB Leipzig x Borussia Dortmund hoje, sábado (10/09)

Preparado para assistir ao clássico alemão? Neste sábado (10/09), Borussia Dortmund e RB Leipzig disputam os três pontos às 10h30 (Horário de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Alemão, na Red Bull Arena Leipzig. Confira onde assistir RB Leipzig x Borussia Dortmund hoje ao vivo.

Onde assistir RB Leipzig x Borussia Dortmund hoje?

O jogo do RB Leipzig e Borussia Dortmund hoje terá transmissão do OneFootball, às 10h30 (Horário de Brasília), para todos os estados do país de graça.

Sem passar pela televisão, a única maneira de assistir ao clássico alemão neste sábado vai ser o aplicativo do OneFootball, disponível de graça para todo o público no Brasil.

A plataforma pode ser encontrada no aplicativo para celular, tablet ou computador, como pelo navegador através do site (www.onefootball.com). A maneira de utilizar é a mesma, basta procurar por “Bundesliga” na barra de busca, encontrar o jogo do Bayern e pronto. Não é preciso login ou pagar para assistir os jogos.

RB Leipzig x Borussia Dortmund:

Horário : 10h30 (horário de Brasília)

: 10h30 (horário de Brasília) Rodada : 6ª rodada

: 6ª rodada Local : Red Bull Arena Leipzig

: Red Bull Arena Leipzig Onde assistir RB Leipzig x Borussia Dortmund hoje: OneFootball

LEIA TAMBÉM: Quem é o maior artilheiro da Copa do Mundo? Veja ranking

Jogos da rodada no Campeonato Alemão

Pela sexta rodada do Campeonato Alemão no primeiro turno, nova partidas serão realizadas neste fim de semana, com início neste sábado até amanhã, no dia 11 de setembro.

Todas as dezoito equipes entram em campo para disputarem a rodada, incluindo Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Schalke 04 e RB Leipzig.

Fique ligado na rodada e confira os horários dos jogos de hoje e amanhã.

Werder Bremen x Augsburg

Hertha Berlin x Bayer Leverkusen – 10h30

Hoffenheim x Mainz – 10h30

RB Leipzig x Borussia Dortmund – 10h30

Bayern de Munique x Stuttgart – 10h30

Eintracht Frankfurt x Wolfsburg – 10h30

Schalke 04 x Bochum – 13h30

Colônia x Union Berlin – Domingo – 10h30

Freiburg x Borussia M. – Domingo, – 12h30

+ Copa da Alemanha: conheça a história do torneio alemão