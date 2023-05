Onde assistir Remo x Águia de Marabá na final do Paraense 2023

É dia de final! Nesta sexta-feira, 26 de maio, as equipes de Remo x Águia de Marabá protagonizam a partida de volta na final do Campeonato Paraense no Estádio Baenão, em Belém. A decisão começa às 20h, horário de Brasília, e vai definir quem será o grande campeão do estadual.

No primeiro jogo, o Águia de Marabá ganhou por 1 a 0. A equipe só precisa do empate para levantar a sua primeira taça na competição. Para o Remo, a vitória com dois gols ou mais dá o título da temporada.

Como assistir Remo x Águia de Marabá hoje ao vivo

O torcedor pode assistir a partida entre Remo x Águia de Marabá na final do Campeonato Paraense na TV Cultura (PA) e no Youtube ao vivo às 20h.

Somente para o estado do Pará, a Cultura vai exibir a final do estadual de graça. É só sintonizar o canal e curtir na televisão aberta. Outra opção para mora em outro estado ou simplesmente prefere ver no celular é acompanhar no Youtube de graça.

INFORMAÇÕES DO JOGO

Data: 26 de maio de 2023

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Baenão, em Belém (PA)

Onde assistir Remo x Águia de Marabá hoje: TV Cultura e Youtube

VEJA: tabela de jogos da Liga das Nações de vôlei feminino

Escalações de Remo x Águia de Marabá

Sem desfalques no plantel, os treinadores de Remo e Águia de Marabá vão escalar os titulares para a segunda partida da final do Paraense nesta sexta-feira. Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Ivo, Ícaro, Leonan; Anderson Uchôa, Richard Franco, Pablo Roberto, Jean Silva; Pedro Vitor e Muriqui.

Águia de Marabá: Axel; Bruno Limão, Betão, David Cruz, Evandro; Castro, Danilo Cirqueira, Patrick Maranhão, Alan Maia; Wander e Luam Parede.

Maiores campeões do Campeonato Paraense

O Paysandu é o maior campeão do Paraense em toda a história. O elenco soma 49 títulos, enquanto o Remo, segundo maior campeão do estadual, tem 47 troféus. No total, apenas seis equipes ganharam o Campeonato Paraense. O domínio de Paysandu e Remo é nítido, sendo os maiores vencedores do torneio.

Confira a seguir a lista completa de campeões do estadual do Pará.

Paysandu – 49 títulos

Remo – 47 títulos

Tuna Luso – 10 títulos

União Sportiva – 2 títulos

Independente – 1 título

Cametá – 1 título