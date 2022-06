Onde assistir República Tcheca x Espanha ao vivo, horário e escalações

A bola vai rolar neste domingo, 5 de junho, pela segunda rodada da Liga das Nações entre República Tcheca e Espanha, na Eden Arena, em Praga. A partir das 15h45 (Horário de Brasília), as seleções disputam pela Liga A com transmissão ao vivo. Descubra onde assistir República Tcheca x Espanha hoje através da TV e online.

Onde assistir República Tcheca x Espanha hoje?

O jogo entre República Tcheca e Espanha hoje será transmitido ao vivo na ESPN e Star +.

Com transmissão exclusiva através das operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN exibe o confronto da Liga das Nações neste domingo para todos os estados do Brasil. É necessário obter a emissora em sua programação para acompanhar.

Já o Star +, serviço de streaming por assinatura, está disponível na plataforma para celular, tablets, computador e até mesmo na smart TV. Os pacotes estão disponível no site (www.starplus.com).

Informações do jogo República Tcheca x Espanha hoje:

Data: 05/06/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Eden Arena, em Praga, na República Tcheca

Arbitragem: François Letexier (França)

Onde assistir:

República Tcheca e Espanha na Liga das Nações

Líder do grupo dois na elite da Liga das Nações, a República Tcheca estreou com vitória em cima da Suíça na última quinta-feira. Agora, para se manter na ponta da tabela, promete suar a camisa dentro de campo para garantir novamente os três pontos e se manter com a vantagem.

Do outro lado, a Espanha vem logo atrás com apenas 1 pontos em terceiro lugar no grupo da Liga A. Em sua estreia na competição de seleções, o elenco espanhol ficou no empate diante de Portugal e, por isso, só anotou apenas um ponto em campo. O técnico Luis Enrique deverá manter a escalação titular tanto para treinar até a Copa do Mundo como também para buscar a liderança do seu grupo na Liga das Nações.

As duas seleções nunca se enfrentaram na história do futebol internacional. O jogo deste domingo será a primeira vez dentro de campo.

Escalações de República Tcheca x Espanha

Os tchecos não possuem desfalques para o confronto deste domingo.

Escalação da República Tcheca: Vaclik; Kudela, Brabec, Zima; Coufal, Sadilek, Soucek, Mateju; Jankto, Kuchta e Hlozek. Técnico: Jaroslav Silhavy

Luís Enrique não poderá contar com Pedri, Thiago e Laporte, em recuperação de suas lesões.

Escalação da Espanha: Unai Simon; Azpilicueta, Diego Llorente, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Sergio Busquets, Marcos Llorente; Ferran Torres, Alvaro Morata e Sarabia. Técnico: Luís Enrique

Palpites República Tcheca x Espanha:

O confronto das seleções da República Tcheca e Espanha promete ser equilibrado neste domingo.

Mesmo fora da Copa do Mundo, a seleção tcheca mostrou até aqui bom desempenho desde as Eliminatórias até a sua estreia na Liga das Nações na última quinta-feira, contra a Suíça. Além de jogar em casa, a República Tcheca promete dar trabalho para os adversários.

Já a Espanha vem de empate contra Portugal. A seleção confirmada no Mundial da FIFA, cotada como uma das favoritas, promete dar o seu melhor neste domingo para ganhar os três pontos e manter o alto nível dentro de campo.

Por isso, o confronto deste domingo na Liga das Nações não tem favorito. Mas o torcedor pode ter a certeza de que será uma partida 100% pegada e com bom futebol.