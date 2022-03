Onde assistir Resende x Nova Iguaçu ao vivo e horário hoje (27/03)

Resende e Nova Iguaçu se enfrentam neste domingo, começando às 15h (Horário de Brasília), pela final da Taça Rio no Campeonato Carioca de 2022, jogando no Estádio do Trabalhador, em Resende. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir Resende x Nova Iguaçu.

O time do Resende venceu a Portuguesa, enquanto o Nova Iguaçu superou o Audax na semifinal.

Onde assistir Resende x Nova Iguaçu ao vivo

O jogo do Resende e Nova Iguaçu hoje vai passar no Cariocão Play, a partir das 15h, no horário de Brasília para todos os estados do Brasil.

A plataforma do Cariocão Play está disponível para assinatura no site oficial (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo pelos valores R$ 27,90 e R$49,90.

O streaming também aparece em operadoras de TV por assinatura em forma de canais. Para ter acesso, basta entrar em contato com a operadora.

+ Entenda o regulamento do Campeonato Carioca em 2022

Escalação do jogo do Resende e Nova Iguaçu

Provável escalação do Resende: Jefferson Luis, Juninho, Joanderson, Heitor, Douglas, Emanuel, João Felipe, Zizu, Igor Bolt, Jeffinho e Raphael

Provável escalação do Nova Iguaçu: Luis Henrique, Digão, Gabriel Pinheiro, Nathan, Rafinha, Vinícius Matheus, Vandinho, Andrey, Juan, Yan e Samuel

O elenco do Resende chega com todo o gás necessário para disputar a semifinal da Taça Rio. Depois de uma primeira fase complicada, onde terminou em sétimo lugar com 12 pontos, ou seja, marcou três vitórias, três empates e cinco derrotas, chegou até a semifinal da Taça Rio, vencendo a Portuguesa. Agora, jogando em casa, precisa do resultado para abrir vantagem.

Enquanto isso, o Nova Iguaçu promete fazer uma belíssima final mesmo jogando fora de casa neste domingo. Na primeira fase, terminou em quinto lugar com 14 pontos, contabilizando quatro jogos vencidos, dois empates e cinco derrotas na temporada. Depois, superou o Audax na semifinal da Taça Rio e, agora, busca novamente vencer para levar o título para casa.

O último encontro entre Resende e Nova Iguaçu aconteceu em 30 de janeiro de 2022, pela primeira fase do Campeonato Carioca na temporada atual.

Em 1 x 0, o time do Resende venceu com gol de Emanuel Biancucchi.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo dos time