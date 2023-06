River é o atual líder do Campeonato Argentino. Foto: Reprodução Pixabay

Saiba como assistir o líder do futebol argentino em campo nesta quinta-feira

Onde assistir River Plate x Instituto ao vivo no Argentino hoje - 22/06

Nesta quinta-feira, 22 de junho, o confronto entre River Plate x Instituto é válido pela 21ª rodada do Campeonato Argentino, no Estádio Monumental de Núñez, às 19h45, horário de Brasília. As equipes estão em posições opostas na classificação da primeira fase.

Onde vai passar River Plate x Instituto ao vivo

O torcedor deve ligar o canal ESPN e o streaming Star Plus para assistir a partida entre River Plate x Instituto nesta quinta-feira, às 19h45, no Campeonato Argentino.

É preciso ser assinante para curtir a transmissão do jogo. O Star+ está disponível por R$ 40,90 ao mês.

Horário: sete e quarenta e cinco da noite

Local: Estádio Monumental de Núñez

Onde assistir River Plate x Instituto: ESPN e Star Plus

Quantos títulos argentinos têm o River Plate?

Maior campeão argentino da história, o River Plate acumula 37 títulos no Campeonato Argentino. No ano passado, o elenco de Buenos Aires perdeu a taça para o Boca Juniors, mas conseguiu se manter na liderança dos maiores vencedores.

O River faturou o título argentino nos anos de 1920, 1932, 1936, 1937, 1941, 1942, 1945, 1947, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1986, 1990, 1936, 1975, 1979, 1981, 1975, 1977, 1979, 1980, 1991, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999 1997, 2000, 2002, 2003, 2004, 2008, 2014 e 2021 pela última vez. Ao lado do Boca, é o mais vitorioso de todos os tempos.

A diferença entre os dois é de duas taças apenas. Se vencer este ano, aumenta a vantagem para três.

Escalações de River Plate x Instituto

Em posições opostas na classificação, tanto River Plate como Instituto deverão escalar os titulares nesta quinta, no Campeonato Argentino.

River Plate: Armani; Herrera, Rojas, González, Gómez; Aliendro, De La Cruz, Palavecino; Barco, Solari e Beltrán.

Instituto: Roffo; Franco, Mosevich, Alarcón, Corda; Graciani, Linares, Lodico; Watson, Martínez e Rodríguez.

Como funciona o Campeonato Argentino?

Vinte e oito clubes jogam a primeira divisão do Campeonato Argentino. Diferente de outras competições, o principal torneio de futebol na Argentina é dividido em duas fases. Durante a primeira etapa, todos os times jogam contra todos em turno único por 27 rodadas.

O primeiro colocado na classificação será declarado o campeão argentino, além de faturar a vaga na fase de grupos da Libertadores. Enquanto isso, os três piores na competição serão rebaixados para a segunda divisão.

Começa a segunda fase no Campeonato Argentino. As equipes são separadas em dois grupos de 14 cada, onde os quatro primeiros avançam para o mata-mata em busca da grande final.

