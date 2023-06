Qual é o próximo jogo da Seleção Brasileira em 2023?

Depois de cumprir a agenda de amistosos no mês de junho contra Guiné e Senegal, a Seleção Brasileira finalmente terá um longo descanso. O calendário para as Eliminatórias da Copa do Mundo já está definido, por isso saiba quando vai ser o próximo jogo da Seleção Brasileira e quem são os adversários.

Próximo jogo da Seleção Brasileira vai ser em setembro

O próximo jogo da Seleção Brasileira será contra a Bolívia em 04 de setembro de 2023, segunda-feira, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul.

Em julho e agosto a equipe canarinho não tem compromisso. No entanto, terá que cumprir a agenda com seis confrontos até o ano terminar. O Brasil vai jogar contra Bolívia, Peru, Venezuela, Uruguai, Colômbia e Argentina, sendo dois jogos por mês em dias e horários alternados. É a Conmebol quem determina a tabela.

Não há novos amistosos marcados no calendário da Seleção Brasileira. Sob o comando do interino Ramon Menezes, grupo prepare-se para disputar as Eliminatórias em busca da vaga na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com as informações do jornalista Bruno Cassucci, esta é a agenda do Brasil até o fim deste ano.

Brasil x Bolívia (próximo jogo da Seleção Brasileira)

Segunda-feira, 04 de setembro

Horário a definir

Peru x Brasil (próximo jogo da Seleção Brasileira)

Terça-feira, 12 de setembro

Horário a definir

Brasil x Venezuela (próximo jogo da Seleção Brasileira)

Segunda-feira, 10 de outubro

Horário a definir

Uruguai x Brasil (próximo jogo da Seleção Brasileira)

Terça-feira, 18 de outubro

Horário a definir

Colômbia x Brasil (próximo jogo da Seleção Brasileira)

Segunda-feira, 13 de novembro

Horário a definir

Brasil x Argentina (próximo jogo da Seleção Brasileira)

Terça-feira, 21 de novembro

Horário a definir

Quem vai ser o novo técnico do Brasil?

O italiano Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid, será o novo comandante da Seleção Brasileira a partir de janeiro de 2024. As informações foram publicadas pelo jornalista André Rizek, do canal SporTV.

Ancelotti é o treinador com mais títulos da Liga dos Campeões, quatro, sendo duas com o Milan e duas com o Real Madrid em épocas diferentes. É também o único comandante que já venceu todas as principais ligas de futebol da Europa: Alemanha, França, Espanha, Itália e Inglaterra.

O contrato de Carlo Ancelotti só termina em janeiro do ano que vem, por isso ele só pode assinar um novo contrato a partir da data. O treinador deve assumir a equipe em março, em rodada das Eliminatórias para a Copa.

