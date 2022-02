Onde assistir Sampaio Corrêa x Náutico e horário do jogo de hoje – 05/02

Pela terceira rodada da Copa do Nordeste, as equipes se enfrentam neste sábado

Em disputa válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste na temporada, Sampaio Corrêa e Náutico se enfrentam neste sábado, 05/02, a partir das 20h (horário de Brasília), no Estádio Castelão de São Luís. O jogo vai passar somente na plataforma online então por isso saiba onde assistir Sampaio Corrêa e Náutico hoje.

Onde assistir ao jogo do Sampaio Corrêa e Náutico hoje

O pay-per-view do Nordeste FC vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo às 20h. O serviço está disponível através do site oficial (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo para Android e iOS pelos valores de R$23,90 mensal, ou R$59,90 pela temporada completa da Lampions League.

Horário: 20h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: PPV do Nordeste FC

Depois de vencer o Altos no último fim de semana, o time do Sampaio Corrêa contabilizou a sua primeira vitória pelo grupo A da Copa do Nordeste, aparecendo em terceiro lugar com os seus 3 únicos pontos. Dessa maneira, o elenco do Maranhão entra em campo neste sábado confiante para ganhar o seu segundo triunfo seguido.

Enquanto isso, o Náutico vem de uma derrota para o Sport sob o placar de 3 a 2, jogando fora de casa. Por isso, deve prestar muita atenção ao seu adversário de hoje e dribla-lo em todos os lances para levar para casa a sua primeira vitória na competição. Por fim, no grupo B, está em 6º com apenas um ponto, sendo um empate.

Escalação do Sampaio Corrêa x Náutico

Ao Náutico, Camutanga foi expulso e não pode entrar em campo hoje.

Escalação de Sampaio Corrêa hoje: Gabriel Batista; Van, Allan, Nilson Júnior, João Victor; Ferreira, Wesley Dias, Soares; Pimentinha, Gabriel Poveda, Wendson

Escalação de Náutico hoje: Lucas Perri; Hereda, Carlão, Junior Tavares, Rafael Ribeiro; Djavan, Rhaldney, Juninho; Ewandro, Robinho, Leandro Carvalho

Relembre os momento do último jogo do Sampaio Corrêa x Náutico.

