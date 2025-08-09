Futebol

Onde assistir Santa Cruz x Sergipe neste sábado na Série D (09/08/25)

Equipes se enfrentam neste sábado (9), às 17h

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Santa Cruz x Sergipe Crédito: Pixfly/Getty Images

Santa Cruz e Sergipe se enfrentam neste sábado, 9, valendo uma vaga nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Veja como assistir ao vivo o confronto.

Onde vai passar o confronto entre Santa Cruz x Sergipe?

A partida entre Santa Cruz e Sergipe não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Canal Metrópoles, no Youtube, exibe o jogo a partir das 17h (horário de Brasília).

Confira as prováveis escalações:

Santa Cruz tem prevista a escalação com Rokenedy; Toty, Eurico Lima, Matheus Vinícius e Nathan; Gabriel Galhardo, Wagner Balotelli e Willian Júnior; Thiaguinho, Geovany e Thiago Galhardo.

O Sergipe deve escalar Alan Alves; Ronaldo Santos, Mateus Henrique, Júnior Sergipano e PH; Pedro Santos, Iago Pereira, Rickelme e Felipe Pará; Reny Max (Mauro) e Matheus Sacramento.

Como funciona a quarta divisão?

O Campeonato Brasileiro da Série D de 2025 tem o formato de disputa com fase de grupos e eliminatórias. Antes do início da primeira fase, oito clubes disputaram a etapa preliminar.

O Brasileiro tem oito grupos com oito equipes em cada, sendo que os clubes da mesma chave se enfrentam com turno e returno. Ou seja, cada time faz 14 partidas nesta primeira fase. Então, os quatro primeiros de cada chave avançam à etapa eliminatória.

De acordo com o regulamento, na segunda fase do Brasileiro Série D as 32 equipes classificadas decidirão os classificados às oitavas de final. No formato mata-mata, as equipes decidem a vaga, mas em jogos de ida e volta.

Os 16 clubes classificados jogam as oitavas de final, em partidas de ida e volta; os oito que avançarem fazem as quartas e os quatro classificados na semi, garantem-se então na Série C de 2026. Por outro lado, os quatro último colocados da terceira divisão, caem então para a Série D na próxima temporada.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

This site uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept More details