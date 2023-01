Onde assistir São Bernardo x RB Bragantino hoje no Paulistão 2023

Equipes disputam a segunda rodada do Campeonato Paulista nesta quarta-feira; descubra onde assistir ao vivo na televisão e no streaming

Em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista, as equipes de São Bernardo x RB Bragantino disputam nesta quarta-feira os três pontos da primeira fase na temporada. O jogo começa às 19h (Horário de Brasília) no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. Saiba onde assistir ao vivo na TV e online.

Transmissão jogo do São Bernardo x RB Bragantino hoje

O jogo do São Bernardo x RB Bragantino hoje tem transmissão no Premiere e Paulistão Play às 19h.

O pay-per-view está disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo por valor extra na mensalidade. Isso significa que para o torcedor obter o pacote de canais deve pagar na mensalidade.

Também dá para comprar o pacote avulso dos canais através das plataformas GloboPlay e Amazon Prime.

Para quem gosta de assistir tudo pelo celular é só sintonizar o serviço de streaming Paulistão Play, ligado ao site da Federação Paulista de Futebol. Basta se cadastrar com email e a senha no portal ou aplicativo.

Horário: 19h

Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

O árbitro do jogo do São Bernardo x RB Bragantino hoje vai ser João Vitor Gobi. Os assistentes designados foram Fabrini Bevilaqua e Evandro de Melo Lima. O quarto árbitro será Thiago Lourenço.

No VAR, os responsáveis serão Rodrigo Guarizo e Fábio Rogério o assistente.

LEIA: Paulistão 2023: tem gol fora de casa? A regra explicada

Como estão as equipes na temporada?

O São Bernardo teve uma gloriosa vitória na primeira rodada do Campeonato Paulista. Em cima da Inter de Limeira fora de casa, o elenco amarelo venceu por 3 a 0, garantindo a liderança do grupo D na primeira etapa com 3 pontos, vantagem no saldo de gols.

O elenco do interior busca o resultado nesta quarta-feira para se manter na liderança.

Escalação do São Bernardo: Alex Alves; Hélder, Matheus Salustiano, Rafael Vaz, Jeferson; Rodrigo Souza, Vitinho Mesquita, Arthur Henrique; Chrystian, Léo Jabá e João Carlos.

Do outro lado, o RB Bragantino venceu o Corinthians na estreia do Paulistão por 1 a 0, dentro de casa. Com o resultado assume a terceira posição do grupo A com três pontos, empatado com Santos e Botafogo. A disputa pelas duas vagas promete ser acirrada na chave.

Escalação do RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Lomónaco, Natan, Juninho Capixaba; Raul, Matheus Fernandes, Praxedes; Artur, Alerrandro e Sorriso.

Jogos da terceira rodada do Paulistão

Saiba qual é a programação da terceira rodada entre jogos do Campeonato Paulista de 2023.

São Bento 2 x 1 Santo André

Mirassol x Inter de Limeira

19h - São Bernardo x RB Bragantino

19h30 - Corinthians x São Bernardo

20h30 - Ituano x Portuguesa

21h35 - Guarani x Santos

19h30 - Ferroviária x São Paulo (Quinta-feira, 19/01)

21h30 - Botafogo SP x Palmeiras (Quinta-feira, 19/01)

