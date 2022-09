Onde assistir Sérvia x Suécia ao vivo hoje, horário e escalação (24/09)

Neste sábado, 24 de setembro, as seleções de Sérvia e Suécia se encontram no Estádio Estrela Vermelha, em Belgrado, para disputar a quinta rodada da Liga das Nações, pelo grupo D na segunda divisão. Com início às 15h45 (horário de Brasília), saiba onde assistir Sérvia x Suécia ao vivo hoje.

Onde assistir Sérvia x Suécia ao vivo hoje

O jogo da Sérvia e Suécia hoje vai passar no Star +, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), com transmissão para todo o país ao vivo.

Sem qualquer tipo de transmissão na TV, o torcedor deve sintonizar o Star + em seu aplicativo do celular, mas se preferir também pode conferir no tablet, computador pelo site ou até mesmo na smart TV de casa para assistir ao jogo da Liga das Nações hoje.

Por pacotes que vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, basta acessar www.starplus.com para tornar-se membro da plataforma. Basta procurar o mosaico com os jogos do dia e encontrar o duelo entre Sérvia e Suécia.

SÉRVIA X SUÉCIA:

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Estrela Vermelha, em Belgrado, na Sérvia.

Onde assistir Sérvia x Suécia ao vivo hoje: Star +

Árbitro: Georgi Kabakov

Árbitro de vídeo: Ivaylo Stoyanov

Sérvia x Suécia: como vem as equipes na Liga das Nações?

Com sete pontos na vice-liderança do grupo D na segunda divisão, a Sérvia busca os três pontos neste sábado para brigar pela liderança com a Noruega. A diferença entre as duas seleções neste momento é de apenas três pontos, ou seja, os sérvios podem ultrapassar os rivais, mas devem contar também com o tropeço dos noruegueses. Por fim, contabiliza duas vitórias, um empate e uma derrota até aqui na competição.

Os anfitriões não possuem baixas.

Provável escalação da Sérvia: Milinkovic-Savic; Mitrovic, Veljkovic, Pavlovic; Lazovic, Lukic, Gudelj, Kostic; Milinkovic-Savic, Tadic e Mitrovic.

Do outro lado, a Sérvia aparece na 3ª posição do grupo com 3 pontos, conquistados em uma vitória e três derrotas em toda a fase de grupos da segunda divisão. Atrás da classificação até a semifinal, o elenco terá de vencer neste sábado e torcer também por derrota da Noruega enquanto briga pela permanência e contra o rebaixamento.

Isak, joia dos suecos, não estará disponível neste sábado.

Provável escalação da Suécia: Olsen; Andersson, Lindelof, Hien, Augustinsson; Forsberg, Olsson, Kulusevski, Svanberg; Elanga e Gyokeres.

Agenda de jogos na Liga das Nações hoje

Além da partida entre Sérvia e Suécia, outros oito confrontos serão realizados neste sábado, 24 de setembro, pela quinta rodada da Liga das Nações, o último dia.

O destaque fica para o jogo entre Espanha e Suíça, além da presença de Cristiano Ronaldo com a Seleção de Portugal e República Tcheca.

Por isso, confira todos os jogos da rodada neste sábado para não perder nenhum lance.

Quinta-feira (22/09):

Cazaquistão 2 x 1 Bielorrússia

Letônia 1 x 2 Moldávia

Eslováquia 1 x 2 Azerbaijão

Polônia 0 x 2 Holanda

Lituânia 1 x 1 Ilhas Faroé

Liechtenstein 0 x 2 Andorra

Turquia 3 x 3 Luxemburgo

Croácia 2 x 1 Dinamarca

França 2 x 0 Áustria

Bélgica 2 x 1 País de Gales

Sexta-feira (23/09):

Estônia x Malta

Geórgia x Macedônia do Norte

Alemanha x Hungria

Finlândia x Romênia

Bósnia x Montenegro

Bulgária x Gibraltar

Itália x Inglaterra

Sábado (24/09):

Armênia x Ucrânia – 10h

Irlanda do Norte x Kosovo – 13h

Eslovênia x Noruega – 13h

Espanha x Suíça – 15h45

Escócia x Irlanda – 15h45

Israel x Albânia – 15h45

Sérvia x Suécia – 15h45

Chipre x Grécia – 15h45

República Tcheca x Portugal – 15h45

