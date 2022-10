Onde assistir Sevilla x Valencia hoje ao vivo e horário na TV – 18/10

Para se afastar da zona de rebaixamento, o Sevilla entra em campo nesta terça-feira para buscar os três pontos diante do Valencia, na décima rodada do Campeonato Espanhol. A partida entre Sevilla x Valencia hoje vai começar às 14h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo. O jogo vai acontecer no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla, na Espanha.

Onde assistir Sevilla x Valencia hoje ao vivo

O jogo do Sevilla x Valencia hoje terá transmissão da ESPN 4 e Star +, a partir das 14h (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

O torcedor deve sintonizar o canal da ESPN para curtir as emoções do Campeonato Espanhol nesta terça. A emissora é a grande responsável pelos direitos de transmissão do torneio, disponível apenas em operadoras de TV fechada.

Outra maneira de assistir é a plataforma de streaming do Star +, sob responsabilidade da Disney. Para assinar basta acessar www.starplus.com e optar pelo melhor pacote em programação. O aplicativo está disponível em celular, tablet, computador e smartv.

Sevilla x Valencia:

Horário: 14h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

>> Veja como chegam os 20 times na reta final do Brasileirão 2022

Sevilla x Valencia: como estão as equipes?

Com apenas 9 pontos conquistado até aqui em décima quarta posição, o Sevilla entra em campo nesta terça-feira para buscar a vitória e consequentemente se afastar da parte de baixo. Com duas vitórias, três empates e quatro derrotas, o elenco joga em casa e por isso é o favorito na competição com a presença da torcida. Pela Champions, o Sevilla aparece na terceira posição do grupo G com dois pontos.

Do outro lado, o Valencia ocupa a sétima posição com 14 pontos, garantidos em quatro vitórias, dois empates e três derrotas na La Liga. Sem perder por quatro rodadas, o elenco contabiliza 16 gols marcados e 10 sofridos dentro e fora de casa e, por isso, poderá melhorar a sua posição na competição.

Escalações:

Provável escalação do Sevilla: Bono; Montiel, Nianzou, Marcão, Alex Telles; Rakitic, Gudelj, Carmona; Isco, En-Nesyri e Lamela.

Provável escalação do Valencia: Mamardashvili; Gabriel Paulista, Correia, Comert, Gaya; Gonzalez, Guillamon, Kluivert, Almeida; Lino e Cavani.

+ Racismo no futebol: relembre casos de preconceito contra jogadores

Jogos da 10ª rodada do Campeonato Espanhol

Dez partidas serão realizadas esta semana pela décima rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. Todas as vinte equipes entram em campo.

Os destaques ficam com jogos de Elche e Real Madrid e Barcelona contra o Villarreal. Confira o calendário completo e anote na agenda para não esquecer.

Terça-feira (18/10):

Sevilla x Valencia – 14h

Getafe x Athletic Bilbao – 15h

Atlético de Madrid x Rayo Vallecano – 16h

Quarta-feira (19/10):

Real Valladolid x Celta de Vigo – 14h

Cádiz x Betis – 14h

Real Sociedad x Mallorca – 15h

Elche x Real Madrid – 16h

Quinta-feira (20/10):

Almería x Girona – 14h

Osasuna x Espanyol – 15h

Barcelona x Villarreal – 16h

Você também vai gostar de ler: Quando sai o 13 salário em 2022? Veja as 2 datas de pagamento