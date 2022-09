Onde assistir Suécia x Eslovênia ao vivo hoje e horário na TV – 27/09

Com risco de rebaixamento, Suécia e Eslovênia disputam a última rodada da Liga das Nações nesta terça-feira, 27 de setembro, às 15h45 (Horário de Brasília), na Friends Arena, em Estocolmo. Saiba onde assistir Suécia x Eslovênia ao vivo hoje em confronto pelo grupo D na segunda divisão.

Onde assistir Suécia x Eslovênia ao vivo hoje

O jogo entre Suécia e Eslovênia hoje vai passar ao vivo na ESPN 4, na TV fechada, a partir das 15h45 (Horário de Brasília). Enquanto isso, a plataforma Star +, disponível por assinatura tanto no site como no aplicativo.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o canal da ESPN vai exibir todos os lances do duelo nesta terça-feira, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Para acompanhar online, o Star + também exibe as imagens do jogo de hoje. O aplicativo está disponível no celular, Android ou iOS, computador ou smart TV. É necessário ser membro da plataforma para curtir a programação.

Para assinar, basta entrar no site www.starplus.com e optar pelo pacote em preços de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

SUÉCIA X ESLOVÊNIA:

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Friends Arena, em Estocolmo, na Suécia

Árbitro: Referee Felix Zwayer

Árbitro de vídeo: Marco Fritz

Como chegam Suécia x Eslovênia ao jogo de hoje?

Lanterna do grupo com apenas 3 pontos, a Suécia precisa da vitória nesta terça-feira custe o que custar. Isso porque o elenco sueco corre o risco de ser rebaixado para a terceira divisão da Liga das Nações. Sem disputar a Copa do Mundo este ano, o elenco não quer decepcionar os torcedores.

Ibrahimovic, principal astro do futebol sueco, não joga mais pela equipe nacional.

Provável escalação da Suécia: Olsen; Sundgren, Hien, Lindelo; Augustinsson, Cajuste, Svanberg, Claesson; Kulusevski, Gyokeres e Forsberg.

Do outro lado, a Eslovênia tem a vantagem com relação ao seu rival nesta terça, em terceiro lugar no grupo com 5 pontos, conquistados em uma vitória, dois empates e duas derrotas. O elenco não tem mais oportunidade de brigar pelo acesso, mas quer evitar de ser rebaixado até a divisão inferior.

Provável escalação da Eslovênia: Oblak; Karnicnik, Blazcic, Bijol, Sikosek; Verbic, Kurtic, Cerin, Stojanovic; Sporar e Sesko.

Último jogo entre Suécia x Eslovênia na Liga das Nações

Pela primeira rodada da fase de grupos na Liga das Nações, as seleções de Suécia e Eslovênia se enfrentaram pela última vez em 2 de junho de 2022, na temporada atual.

O palco do confronto foi o Estádio Stozice, em Ljubljana, na Eslovênia. Durante todo o primeiro tempo, os suecos foram superiores no jogo. Forsberg, de pênalti, conseguiu abrir o placar para os visitantes aos 39 minutos. Até o intervalo, o elenco conseguiu colocar os principais jogadores na defesa adversária.

No segundo tempo, a Eslovênia buscou a reação, mas pouco conseguiu levar pressão ao rival. Ainda sobrou tempo para Kulusevski ampliar o resultado para 2 a 0. Sem tempo para mais nada entre os acréscimos, o placar final deu a vantagem para a Suécia.

Confira como foi a primeira partida entre as seleções.



Jogos de hoje na última rodada da Liga das Nações

A Liga das Nações encerra a fase de grupos nesta terça-feira, 27 de setembro, com nove duelos entre as quatro ligas do seu sistema de disputa.

O destaque fica para o encontro de Portugal e Espanha, além do embate entre Noruega e Sérvia, duas grandes seleções que disputam o acesso até a elite do torneio.

Confira todos os jogos e horário desta terça-feira na rodada.

Ucrânia x Escócia – 15h45

Suíça x República Tcheca – 15h45

Suécia x Eslovênia – 15h45

Portugal x Espanha – 15h45

Irlanda x Armênia – 15h45

Noruega x Sérvia – 15h45

Greécia x Irlanda do Norte – 15h45

Kosovo x Chipre – 15h45

Albânia x Islândia – 15h45

