Onde assistir Suíça x República Tcheca hoje e horário na TV (27/09)

Apenas para cumprir tabela, Suíça e República Tcheca disputam a sexta e última rodada do grupo B na Liga das Naçõs nesta terça-feira, 27 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), na AFG Arena. Quer saber onde assistir Suíça x República Tcheca hoje ao vivo? Confira o texto a seguir com todas as informações.

Onde assistir Suíça x República Tcheca hoje ao vivo

O jogo da Suíça e República Tcheca hoje vai passar na ESPN, na TV fechada, e no Star +, serviço de streaming, a partir das 15h45 (horário de Brasília), disponíveis em todo o Brasil ao vivo.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN só pode ser encontrado na programação dos assinantes. Se você não possui a emissora, deve entrar em contato com a operadora.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming disponível no aplicativo de celular, Android ou iOS, tablets, computador e smart TV, por apenas R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês em diferentes pacotes. Basta acessar o site www.starplus.com para tornar-se membro da plataforma.

SUÍÇA X REPÚBLICA TCHECA:

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: AFG Arena, em St. Gallen, na Suíça

Árbitro: Irfan Peljto

Árbitro de vídeo: Marco Guida

Como chegam Suíça x República Tcheca ao jogo de hoje?

Sem chances de classificação até a semifinal, a Suíça briga apenas para não ocupar a lanterna do grupo B e, consequentemente, evitar o rebaixamento até a segunda divisão da Liga das Nações. O elenco contabiliza 6 pontos em terceiro lugar com duas vitórias e três pontos. A diferença para o líder Portugal é de quatro pontos.

Omlin e Akanji cumprem suspensão e por isso não estão aptos para jogarem.

Provável escalação da Suíça: Sommer; Steffen, Schar, Elvedi, Widmer; Xhaka, Freuler, Vargas, Zakaria; Shaqiri e Embolo.

Do outro lado, a República Tcheca tem a difícil missão de escapar do rebaixamento até a liga inferior da competição no futebol. Para isso, terá de vencer o confronto nesta terça-feira para, consequentemente, subir uma posição e não deixar os anfitriões tomarem o seu lugar. Até aqui coleciona uma vitória, um empate e três derrotas.

Apenas Brabec é desfalque aos visitantes no jogo desta terça-feira.

Provável escalação da República Tcheca: Vaclik; Zima, Kudela, Jemelka; Coufal, Král, Soucek, Zeleny; Hlozek, Schick e Barak.

Agenda de jogos hoje na Liga das Nações

Além do embate entre Suíça e República Tcheca, outros oito jogos também serão realizados nesta terça-feira, 27 de setembro, pela sexta e última rodada da Liga das Nações, entre a fase de grupos.

O destaque vai para o clássico de Portugal e Espanha, além dos embates entre Noruega e Sérvia, e Suécia e Eslovênia, com grandes jogadores do futebol internacional.

Se você não quer perder nenhum lance, confira todos os jogos de hoje.

Ucrânia x Escócia – 15h45

Suíça x República Tcheca – 15h45

Suécia x Eslovênia – 15h45

Portugal x Espanha – 15h45

Irlanda x Armênia – 15h45

Noruega x Sérvia – 15h45

Greécia x Irlanda do Norte – 15h45

Kosovo x Chipre – 15h45

Albânia x Islândia – 15h45

