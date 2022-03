Onde assistir Tombense x América MG ao vivo e horário (23/03)

Confronto é válido pelo primeiro jogo da semifinal do Troféu Inconfidência na temporada

Nesta quarta-feira, Tombense e América MG entram em campo a partir das 20h (horário de Brasília), pela partida de ida na semifinal do Campeonato Mineiro, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos. Dessa maneira, confira as informações de onde assistir Tombense x América MG ao vivo.

Pela última rodada da primeira fase, o América venceu o Tombense por 1 a 0. Agora, os times novamente se enfrentam.

Onde assistir Tombense x América MG

O jogo entre Tombense e América MG vai passar ao vivo no pay-per-view Premiere, a partir das 20h, pelo horário de Brasília.

A plataforma do Premiere, pay-per-view da Globo, vai passar o jogo de hoje disponível em operadoras de TV e no site (www.premiere.globo.com) por valores de R$49,90 até R$89,90.

Informações do jogo Tombense x América MG

Onde assistir: Premiere

Horário: 20h30

Local: Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

Assistentes: Pablo Almeida da Costa e Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo

Quarto árbitro: Leonardo Rotondo Pinto

Escalação do jogo do Tombense e América MG hoje

O time do Tombense não conseguiu se firmar na parte de cima da tabela, mas fez bonito e carimbou o seu passaporte para o Troféu Inconfidência. Agora, disputando a semifinal contra um forte oponente, precisa do resultado em seu favor principalmente porque joga em casa nesta quarta-feira e, por isso, tem a oportunidade de sair na frente.

Provável Tombense: Felipe Garcia, David, Patrick, Anderson Jordan, Genilson Marcelo, Rodrigo, Lucas Santos, Alison José da Silva, Paqueta, Vinicius e Gabriel Henrique

Enquanto isso, o América garantiu-se na quinta posição da primeira fase e, por isso, chega para disputar a semifinal do Troféu Inconfidência em todo o vapor. Depois de se classificar para a fase de grupos da Libertadores, o grupo agora tem que ganhar o jogo desta quarta-feira para sair com a vantagem.

Provável América MG: Jaílson, Patric, Iago Maidana, Eder, Marlon, Juninho, Lucas Kal, Everaldo, Alê, Pedrinho e Wellington Paulista

Tombense x América MG último jogo

O último encontro nos gramados entre Tombense e América MG aconteceu em 19 de março de 2022, sábado, durante a última rodada do Campeonato Mineiro em 2022.

Sob o resultado de 1 a 0, a equipe do América venceu com gol de Gustavo.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo entre os times.

