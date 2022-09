Onde assistir Ucrânia x Escócia hoje? Horário e palpites na terça (27/9)

Vale o acesso para a primeira divisão! Quem leva a melhor, Ucrânia ou Escócia? As seleções disputam nesta terça-feira, 27 de setembro, a última rodada da Liga das Nações, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Marechal Józef Piłsudski. Confira onde assistir Ucrânia x Escócia hoje ao vivo.

Onde assistir Ucrânia x Escócia hoje na TV

O jogo da Ucrânia e Escócia hoje tem transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e o Star +, serviço de streaming, a partir das 15h45 (horário de Brasília), os únicos responsáveis por exibirem o jogo de hoje.

Disponível em todas as operadoras de TV por assinatura, o torcedor deve sintonizar o canal da ESPN para curtir as emoções do confronto nesta terça-feira. Se você ainda não tem em sua programação, entre em contato com a sua operadora.

Não é assinante da TV paga? A sua opção então é tornar-se membro da plataforma Star +, streaming disponível no aplicativo do celular, tablet, computador ou smart TV. Acesse o site www.starplus.com e encontre o melhor pacote por preços de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

UCRÂNIA X ESCÓCIA:

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Marechal Józef Piłsudski

Árbitro: Tasos Sidiropoulos

Árbitro de vídeo: Agelos Evangelou

Ucrânia x Escócia: como vem as equipes hoje?

Recuperada e finalmente com o seu elenco completo e disposto a jogar, a Ucrânia está de volta ao futebol e o melhor: melhor do que nunca. Isso porque a seleção briga nesta terça pelo acesso até a elite da Liga das Nações. Em segundo lugar com 10 pontos, os ucranianos precisam vencer a partida para se classificarem direto. Até aqui, foram três vitórias, um empate e uma derrota.

Na última rodada, venceu a Armênia com goleada em 5 a 0, fora de casa.

Provável escalação da Ucrânia: Lunin; Karavaev, Bondar, Matviyenko, Mykhaylichenko; Zubkov, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk e Mudryk.

Com 12 pontos, a Escócia tem a vantagem na briga pelo acesso. Líder do grupo com quatro vitórias e uma derrota apenas, basta um empate no jogo de hoje para o elenco escocês conquistar a classificação até a primeira divisão da Liga das Nações. Com jogadores conhecidos na Premier League, o torcedor deve ficar atento já que a Escócia é a favorita no duelo.

Na última rodada, venceu a compatriota Irlanda por 2 a 1, em casa.

Provável escalação da Escócia: Gordon; Hickey, Hendry, McKenna, Tierney; McTominay, McGregor, Armstrong, McGinn; Christie e Dykes.

Calendário da rodada na Liga das Nações

A fase de grupos da Liga das Nações chega ao fim nesta terça-feira, 27 de setembro, com nove partidas entre as mais diferentes divisões.

Em Escócia e Ucrânia, a briga pelo acesso até a primeira divisão promete trazer bom futebol enquanto o clássico entre Portugal e Espanha é o grande destaque da rodada. Por isso, fique de olho e confira todos os jogos de hoje.

Ucrânia x Escócia – 15h45

Suíça x República Tcheca – 15h45

Suécia x Eslovênia – 15h45

Portugal x Espanha – 15h45

Irlanda x Armênia – 15h45

Noruega x Sérvia – 15h45

Greécia x Irlanda do Norte – 15h45

Kosovo x Chipre – 15h45

Albânia x Islândia – 15h45

