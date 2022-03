Onde assistir Vila Nova x Atlético GO ao vivo e horário 22/03/2022

Vila Nova e Atlético GO se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 20h, pelo jogo de volta na semifinal do Campeonato Goiano, jogando no Estádio OBA, em Goiânia. A seguir, confira quais são as informações da transmissão hoje e onde assistir Vila Nova x Atlético GO ao vivo.

No confronto de ida, o Atlético Goianiense venceu por 3 a 2, garantindo a vantagem para precisar apenas de um empate. Em caso de empate, o time com o melhor saldo de gols nesta fase estará classificado. Se o empate persistir, aí a disputa de pênaltis será iniciada.

Onde assistir Vila Nova x Atlético GO ao vivo

O jogo entre Vila Nova e Atlético GO hoje vai passar ao vivo no portal GE e streaming Eleven Sports, a partir das 20h, para todo o Brasil.

A plataforma do Eleven Sports pode ser encontrada pelo site (www.elevensports.com) ou no aplicativo para Android e iOS de maneira gratuita para baixar. Já o portal GE promete transmitir o duelo também de graça.

Escalação de Vila Nova x Atlético GO

O elenco do Vila Nova fez bonito e conseguiu encerrar a primeira fase do Campeonato Goiano em primeiro lugar. Contabilizando 18 pontos no grupo B, marcou cinco vitórias, três empates e duas derrotas na competição, ou seja, garantiu-se com a vantagem de um ponto. Nas quartas, venceu o Goianésia e, na semifinal pela primeira partida, foi derrotado por 3 a 2, precisando da reação hoje.

Provável Vila Nova: Georgemy, Moacir, Rafael Donato, Renato, Bruno, Pablo, Arthur Rezende, Wagner, Matheuzinho, Pablo Dyego e Victor Andrade

Enquanto isso, o Atlético também fechou a primeira fase muito bem. No grupo B, ficou em segundo lugar com 17 pontos, tendo cinco vitórias, duas partidas empatadas e três derrotas de início. Depois de vencer o Morrinhos nas quartas, enfrenta o seu rival no futebol e, com a vantagem ao ganhar o jogo de ida, só precisa de um empate nesta terça.

Prováve Atlético GO: Luan Poli, Dudu, Ramon Menezes, Wanderson, Arthur Henrique, Marlon Freitas, Baralhas, Shaylon, Jorginho, Wellington e Montenegro

Vila Nova x Atlético GO último jogo

19/03/2022 – Atlético 3 x 2 Vila Nova – Campeonato Goiano

19/02/2022 – Atlético 0 x 2 Vila Nova – Campeonato Goiano

05/02/2022 – Vila Nova 3 x 2 Atlético – Campeonato Goiano

11/01/2019 – Vila Nova 1 x 1 Atlético – Brasileirão Série B

