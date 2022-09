Onde assistir Werder Bremen x Augsburg hoje de graça (09/09)

Pela sexta rodada do Campeonato Alemão, as equipes de Werder Bremen e Augsburg se enfrentam nesta sexta-feira, 09 de setembro, a partir das 15h30 (Horário de Brasília). O palco do confronto será o Weserstadion, em Bremen, e onde assistir Werder Bremen x Augsburg hoje você confere no texto.

Onde assistir Werder Bremen x Augsburg hoje

O jogo do Werder Bremen e Augsburg hoje vai passar no OneFootball, a partir das 15h30 (horário de Brasília), disponível de graça para todo o público.

Sem transmissão de qualquer emissora na televisão, a única maneira de acompanhar a partida do Campeonato Alemão será o OneFootball, disponível em todos os estados do Brasil. O melhor de tudo é que não é preciso pagar nada para assistir.

O torcedor tem acesso no streaming através do aplicativo, para celular ou tablet, totalmente de graça ou pelo próprio site www.onefootball.com. Basta entrar na plataforma, procurar por “Bundesliga” e o jogo de hoje nesta sexta-feira ao vivo para assistir onde e como quiser.

Werder Bremen x Augsburg

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Local: Weserstadion, em Bremen

Rodada: 6ª rodada do Campeonato Alemão

Onde assistir Werder Bremen x Augsburg: OneFootball

Werder Bremen e Augsburg na temporada

Colecionando duas vitórias no Campeonato Alemão, o Werder Bremen aparece na 8ª posição da tabela com 8 pontos, conquistados também em dois empates e uma derrota, com 12 gols marcados e 10 sofridos. Para vencer a partida desta sexta-feira o elenco verde deverá manter a escalação titular e, dessa maneira, subir até a parte de cima da tabela de classificação.

Fique de olho em: Fullkrug e Ducksch.

Se o Werder Bremen vencer: Sobe para a 5ª posição da tabela com 11 pontos.

Ocupando a zona de rebaixamento do Campeonato Alemão, o Augsburg não faz uma boa temporada enquanto vem na 16ª posição com 3 pontos, totalizando uma vitória e quatro derrotas. Mesmo fora de casa, o grupo precisa vencer o embate nesta sexta para deixar a degola e continuar brigando para permanecer na elite do futebol alemão.

Fique de olho em: Sobe para a 11ª posição com 6 pontos.

Se o Augsburg vencer: Demirovic e Berisha.

Prováveis escalações de Werder Bremen x Augsburg

O técnico Ole Werner não poderá contar com Bittencourt, Dinkci, Mbom e Salifou, todos lesionados e trabalho no departamento médico do clube.

Provável escalação do Werder Bremen: Pavlenka; Pieper, Veljkovic, Friedl; Weiser, Schmid, Grob, Schmidt, Jung; Fullkrug e Ducksch.

Para os visitantes, estão indisponíveis os atletas Dorsch, Oxford, Sarenren Bazee, Strobl, Uduokhai e Winther, todos por lesões.

Provável escalação do Augsburg: Gikiewicz; Bauer, Gouweleeuw, Gumny; Pedersen, Maier, Gruezo, Rexhbecaj, Iago; Demirovic e Berisha.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida do Werder Bremen.

Próximos jogos:

WERDER BREMEN:

Bayer Leverkusen x Werder Bremen – Sábado, 17/09 às 10h30 – Campeonanto Alemão

Werder Bremen x Borussia Monchengladbach – Sábado, 01/10 às 13h30 – Campeonanto Alemão

AUGSBURG:

Augsburg x Bayern de Munique – Sábado, 17/09 às 10h30 – Campeonanto Alemão

Schalke 04 x Augsburg – Domingo, 01/10 às 12h30 – Campeonanto Alemão

