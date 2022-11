Onde vai passar a convocação da Seleção Brasileira hoje DE GRAÇA

Nesta segunda-feira, 07 de novembro, o técnico Tite vai anunciar a lista de convocação da Seleção para a Copa do Mundo do Catar. A leitura da lista será às 13h (Horário de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Serão vinte e seis peças no elenco canarinho em novembro e dezembro. Confira onde vai passar a convocação da Seleção Brasileira hoje.

Para acabar com a curiosidade, você não pode perder a convocação da Seleção Brasileira para a Copa nesta segunda.

Onde vai passar convocação da Seleção Brasileira na Copa hoje

A convocação da Seleção Brasileira vai passar na Globo e Sportv, além das plataformas Star + e canais de Youtube da CBF e SBT ao vivo às 13h (Horário de Brasília).

Dona dos direitos de transmissão, a Globo transmite a convocação da Seleção nesta segunda-feira para todo o Brasil ao vivo. Também dá para assistir no Sportv, canal disponível na TV fechada.

Para quem gosta de acompanhar no celular dá para acessar o Star +, plataforma de streaming para assinantes. Se preferir, pode acompanhar no Youtube do SBT ou da CBF de graça.

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo, Sportv, Star +, Youtube da CBF e SBT

Jogadores na convocação da Seleção Brasileira

O técnico Tite anuncia a lista de 26 jogadores para a Copa do Mundo do Catar. Não há como saber quem serão os escolhidos para a competição, mas dá para se especular quais atletas devem pintar na lista.

Neymar, camisa 10 da Seleção, deve aparecer na lista do treinador Tite. No ataque, Vinicius Junior é outro profissional que deve aparecer na convocação da Seleção hoje. Já Philippe Coutinho está fora da Copa após lesão, de acordo com informações do portal TNT Sports.

No gol, Alisson, do Liverpool, deve ser convocado, assim como Ederson, do Manchester City. Na defesa, outro desfalque importante será Guilherme Arana, no Atlético Mineiro. Enquanto isso, Militão, do Real Madrid, e Thiago Silva, do Chelsea, devem ser convocados.

No meio de campo Casemiro deve ser figurinha titular na convocação.

Quando vai ser a estreia da Seleção Brasileira?

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo do Catar em 24 de novembro, contra a Sérvia, pela primeira rodada da fase de grupos.

O Brasil integra o grupo G ao lado da Sérvia, Camarões e Suíça. São trinta e duas seleções na briga pelo maior troféu do futebol. Serão três jogos na fase de grupos em pontos corridos, onde somente os dois melhores de cada grupo disputarão as oitavas de final.

O Brasil é favorito na Copa ao lado da França, Argentina, Bélgica, Portugal, Dinamarca e Espanha. A Itália, pela segunda edição, não disputará o torneio depois de vencer a Eurocopa.

Confira a agenda de jogos do Brasil na fase de grupos.

Primeira rodada:

Brasil x Sérvia (Quinta-feira, 24/11) - 16h

Estádio Nacional de Luxais

Segunda rodada:

Brasil x Suíça (Segunda-feira, 24/11) - 13h

Estádio 974

Terceira rodada:

Brasil x Camarões (Quinta-feira, 24/11) - 16h

Estádio Nacional de Lusail

