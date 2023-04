Onde vai passar Barcelona e Atlético de Madrid online hoje - 23/04

Clássico do futebol espanhol será disputado no Camp Nou neste domingo

É dia de clássico no futebol espanhol! Barcelona e Atlético de Madrid vão escalar seus melhores jogadores para a disputa da 30ª rodada neste domingo, 23 de abril, no Camp Nou. A bola vai rolar às 11h15, horário de Brasília, com muita rivalidade dentro de campo. Quem vai levar a melhor?

O Barça se mantém na liderança com 73 pontos, enquanto o Atleti segue em terceiro com 60 pontos.

Qual canal vai passar Barcelona e Atlético de Madrid hoje

O jogo do Barcelona e Atlético de Madrid hoje terá transmissão da ESPN ao vivo para todo o Brasil. A emissora esportiva está disponível na TV paga.

Como o canal só pode ser acessado por quem é assinante, é preciso ter a ESPN na programação da operadora. Entre em contato com o seu operador para adquirir e assim assistir ao vivo a programação de esportes.

A ESPN é a detentora dos direitos do Campeonato Espanhol no Brasil. Nenhum canal da TV aberta transmite o torneio.

Como assistir Barcelona online hoje

O clássico entre Barcelona e Atlético de Madrid será exibido também no Star Plus. A plataforma de streaming disponibiliza a transmissão em tempo real do canal ESPN para todos os assinantes.

Se você é cliente do streaming pode assistir no computador ou no celular, tablet, videogames e smartv. Mas lembre-se que é preciso pagar pelo serviço.

Mas se você quer se tornar, acesse o site (www.starplus.com), onde o valor mais barato é de R$ 32,90 por mês. Depois, clique em "assine agora" e escolha qual pacote quer escolher e aí fazer o seu cadastro.

Escalações de Barcelona x Atlético de Madrid

Barcelona: Ter Stegen; Eric García, Balde, Araújo, Koundé; Kessié, Busquets, Gavi; Ansu Fati, Lewandowski e Raphiha.

Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Hermoso, Giménez; Molina, De Paul, Barrios, Koke, Carrasco; Griezmann e Morata.

O técnico Xavi ainda não pode contar com Christensen e Sergi Roberto.

Para Diego Simeone, Reinildo é o único desfalque.

Quem tem mais vitórias Atlético de Madrid ou Barcelona?

O Barcelona é quem tem mais vitórias no clássico contra o Atlético de Madrid.

Em toda a história do embate, 239 partidas de acordo com o portal Transfermarkt, o clube catalão tem 107 vitórias, além de 56 empates, enquanto o Atletico contabiliza 76 triunfos.

No quesito gols, o Barcelona também leva a melhor com 450 marcações contra 348 do Atlético, segundo o portal de estatísticas Transfermarkt.

O último clássico disputado entre os dois aconteceu em 08 de janeiro deste ano, na 16ª rodada do Campeonato Espanhol, com a vitória do Barcelona por 1 a 0.

