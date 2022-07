Onde vai passar Barcelona x Real Madrid amistoso hoje (24/7)

Clássico espanhol é válido como amistoso na pré-temporada do futebol, realizado nos Estados Unidos

Preparado para o El Clásico hoje? Descubra onde vai passar Barcelona x Real Madrid e não perca nenhum lance do futebol. Localizado em Green Bay, nos Estados Unidos, o Allegiant Stadium será o palco do embate entre as equipes na madrugada de sábado para domingo (24/07), a partir da meia noite (horário de Brasília).

O amistoso é válido pela pré-temporada.

Onde vai passar Barcelona x Real Madrid hoje

A partida será realizada às 00h, meia noite (Horário de Brasília) e terá transmissão exclusiva pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star + ao vivo.

O canal da ESPN só está disponível em operadoras de TV por assinatura, enquanto a plataforma é disponibilizada para assinantes no site (www.starplus.com) e no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Barcelona e Real Madrid já se enfrentaram por 249 vezes, segundo informações do portal de estatísticas O Gol, entre Campeonato Espanhol, Champions League, Copa do Rei e amistosos.

Com vantagem, o time merengue contabiliza 100 vitórias contra 97 dos culés, além dos 52 empates em toda a história do El Clásico.

Como a nova temporada de futebol ainda não começou na Europa, Barcelona e Real Madrid se enfrentam em amistoso válido pela pré-temporada durante a madrugada de sábado para domingo, em 24 de julho de 2022. O palco do confronto é o Allegiant Stadium, em Green Bay, nos Estados Unidos.

O Barcelona já enfrentou nesta pré-temporada o A-League All Stars, Olot e o Inter Miami, com duas vitórias e um empate na campanha. Sob o comando de Xavi, o clube contratou Raphinha e Robert Lewandowski para integrarem o plantel de jogadores. Ambos devem estar em campo no jogo de hoje.

Já o Real Madrid estreia a sua pré-temporada nesta madrugada. Campeão da Champions, o grupo merengue ainda não entrou em campo para disputar amistosos, deixando a torcida ainda mais ansiosa pelo retorno. Com Carlo Ancelotti no comando do time, a equipe de Madrid contratou Tchouameni e Rudiger, do Monaco e Chelsea respectivamente.

Confira no vídeo a seguir como foi a última vez que as equipes se enfrentaram.

+ Quando acaba o primeiro turno do Brasileirão 2022 e quem é o campeão?

Quantas Champions tem o Real Madrid?

O Real Madrid é o maior campeão da Champions League com 14 títulos conquistados. O time merengue levantou a taça mais desejada da Europa nos anos de 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/00, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22.

A última conquista aconteceu em 2022, quando enfrentou o Liverpool no Stade de France, em Paris, na França. Com gol de Vinicius Júnior, o Real venceu no tempo regulamentar por 1 a 0, garantindo assim o seu 14º título da competição da Champions.

Em segundo lugar vem o Milan, com sete troféu, e depois o Liverpool e Bayern de Munique, com seis.

Amistoso de Barcelona x Real Madrid hoje

Data: 24/07/2022

Horário: 00h (Horário de Brasília)

Local: Allegiant Stadium, em Green Bay, WI, nos Estados Unidos

Onde vai passar Barcelona x Real Madrid: ESPN e Star +