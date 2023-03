Horário do jogo do Barcelona hoje: onde vai passar a semifinal da Copa do Rei (02/03)

Horário do jogo do Barcelona hoje: onde vai passar a semifinal da Copa do Rei (02/03)

Real Madrid e Barcelona protagonizam o El Clásico nesta quinta-feira, 02 de março, em busca da vaga na grande final da Copa do Rei pela temporada. O duelo entre as equipes será no Santiago Bernabéu, às 17h (Horário de Brasília), onde o jogo do Barcelona hoje é válido pelo confronto de ida na semifinal. Quem vai levar a melhor?

O jogo de volta está marcado para o dia 5 de abril, quarta-feira, no mesmo horário. Na outra chave, Osasuna e Athletic Bilbao disputa a semifinal.

O El Clásico foi disputado 251 vezes, segundo os dados do portal de estatísticas Transfermarkt. O elenco de Madrid tem a vantagem com 102 vitórias, com 51 empates e 98 vitórias ao Barcelona. No último encontro, o time culé venceu o merengue por 3 a 1, na final da Supercopa da Espanha.

Que horas é o jogo do Barcelona hoje

O jogo do Real Madrid x Barcelona hoje na semifinal da Copa do Rei começa às 17h (Horário de Brasília) na quinta-feira, 02 de março de 2023.

O pontapé inicial na partida eliminatória vai ser 16h nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com o seu próprio fuso horário.

Na Espanha, o duelo vai ser 21h, horário local. Madrid está 4 horas à frente de Brasília.

Onde será transmitido o jogo do Real Madrid e Barcelona hoje

O jogo do Barcelona hoje vai passar na ESPN e Star Plus às 17h.

Com exclusividade, a ESPN exibe o El Clásico nesta quinta-feira para todo o Brasil. Na TV paga, o canal só está disponível para quem possui a programação na operadora por assinatura.

O torcedor deve entrar em contato com o operador para obter o canal ESPN. É importante ressaltar que o jogo do Barcelona e Real Madrid NÃO vai passar na TV aberta.

Outra opção é sintonizar o Star Plus, serviço de streaming da Disney para assinantes.

Quem já é assinante deve acessar ao site da empresa (www.starplus.com) ou baixar o aplicativo no celular, tablet, smartv ou videogames, inserir o email e a senha e navegar pelo catálogo. Para obter o cadastro e a conta, é só entrar no portal e escolher o melhor pacote ao seu bolso.

TV fechada: ESPN

Online: Star+

+ Copa do Brasil 2023: guia de como assistir os jogos na TV e online

Escalações:

A novidade para o técnico Ancelotti é o retorno do goleiro Courtois . Enquanto isso, Alaba e Mendy ainda são desfalques no plantel de jogadores do Real Madrid.

Provável escalação do Real Madrid hoje: Courtois; Nacho, Rudiger, Militão, Carvajal; Modric, Kroos, Valverde; Vini Júnior, Benzema e Asensio.

O Barcelona confirmou através do site oficial que Dembele, Pedri e Robert Lewandowski são desfalques no clássico desta quinta-feira. Já Christensen é dúvida.

Provável escalação do Barcelona hoje: Ter Stegen; Sergi Roberto, Marcos Alonso (Christensen), Araújo, Balde; De Jong, Kessie, Busquets; Raphinha, Gavi e Ferran Torres.

+ História do Real Madrid: 10 fatos que talvez você não saiba

Como funciona a Copa do Rei?

A Copa do Rei é uma competição de futebol na Espanha jogada sempre no formato "mata-mata".

O torneio é disputado em jogo único até as quartas de final. A semifinal acontece no sistema ida e volta, enquanto a final é também em partida única, em sede neutra determinada pela Federação Espanhola de Futebol.

Equipes das mais diferentes regiões da Espanha participam da Copa do Rei. O campeão fatura o título, a taça dourada, uma vaga na fase de grupos da Liga Europa e a oportunidade de disputar a Supercopa da Espanha.

Leia também

Conheça a história da Copa do Mundo e da Seleção Brasileira