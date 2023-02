Onde vai passar CRB x Ceará ao vivo na TV e online na Copa do Nordeste (17/02)

O Estádio Rei Pelé, em Alagoas, recebe o jogo entre CRB e Ceará nesta sexta-feira, 17 de fevereiro, pela quarta rodada da Copa do Nordeste na temporada. Com início às 19h (Horário de Brasília), o torcedor pode ficar tranquilo porque a exibição será na TV paga, assim como no streaming para assinantes.

Onde assistir o jogo do Ceará hoje na Copa do Nordeste

O jogo do CRB e Ceará hoje na Copa do Nordeste será transmitido na ESPN, Star Plus e Nosso Futebol às 19h, horário de Brasília.

Canal de TV: o canal ESPN exibe a partida nesta sexta-feira para todo o Brasil, disponível em todas as operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view Nosso Futebol também transmite o jogo do CRB e Ceará, mas só pode ser encontrado na Sky, Claro e DirecTV GO.

Transmissão online: o torcedor pode acompanhar a partida pelo celular no Star Plus, serviço de streaming da Disney por assinatura. Dá para assistir também no computador, pelo site, tablet, videogames ou smartv.

Outras opções são as plataformas Claro NOW, Sky Play e no DirecTV GO para quem tem o pacote de canais Nosso Futebol no plano.

Árbitro : Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) Árbitro Assistente 1 : Clovis Amaral da Silva (PE)

: Clovis Amaral da Silva (PE) Árbitro Assistente 2 : Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior (PE)

: Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior (PE) Quarto Árbitro: Wiomar Santana de Oliveira (AL)

Wiomar Santana de Oliveira (AL) Analista de Campo: Lydia Pollyana Gomes de Oliveira

Escalações:

Provável escalação do jogo do CRB hoje: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Gum, Fábio Alemão, Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura, Rafael Longuine; Mike, Renato e Anselmo Ramon.

Provável escalação do jogo do Ceará hoje: Richard; Caíque, Tiago, David Ricardo, Willian Formiga; Richardsson, Arthur Rezende, Guilherme; Erick, Janderson e Luvannor.

Registro de confrontos nas equipes

Os dois clubes, CRB e Ceará, já se enfrentaram exatamente 34 vezes, na Copa do Nordeste, Série B do Brasileirão e no Campeonato Brasileiro da Série A.

O primeiro encontro aconteceu em 12 de novembro de 1972, quando o CRB e Ceará empataram em 2 a 2, na rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Na história, se enfrentaram em 34 oportunidades, com vantagem de 14 vitórias ao Vozão, 12 empates e oito vitórias ao time de Alagoas.

