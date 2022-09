Onde vai passar Espanha x Suíça hoje ao vivo na TV (24/09)

Alerta de jogo grande! Neste sábado, 24 de setembro, as seleções de Espanha e Suíça disputam os três pontos pela quinta rodada do grupo B na Liga das Nações, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio de La Romareda. Quer saber onde vai passar Espanha x Suíça hoje? Confira todas as informações no texto a seguir.

Onde vai passar Espanha x Suíça hoje

O jogo da Espanha e Suíça hoje tem transmissão na ESPN, na TV fechada, às 15h45 (horário de Brasília), além do serviço de streaming Star + para assinantes.

Com transmissão em todo o território nacional, o clássico na Liga das Nações vai passar na ESPN, canal disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Tem a assinatura em casa? Então fique tranquilo torcedor, basta sintonizar a emissora e curtir as emoções do bom futebol.

Mas se você não é assinante da TV fechada, a opção é curtir através do Star +, serviço de streaming. A plataforma disponibiliza a retransmissão dos canais de esporte, além de filmes, séries e desenhos em sua plataforma, com pacotes entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

Se você já é membro, pode acessar através do aplicativo para celular, tablet, computador ou smart TV. Se não é, acesse www.starplus.com e encontre o melhor pacote ao seu bolso.

ESPANHA X SUÍÇA:

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio de La Romareda, em Zaragoza, Espanha

Árbitro: Clément Turpin

Árbitro de vídeo: Jérôme Brisard

Espanha x Suíça hoje: como vem as equipes hoje?

Líder do grupo B com 8 pontos, a Espanha busca o triunfo neste sábado para se manter na primeira posição e, consequentemente, avançar até a semifinal na busca pelo título da Liga das Nações. São duas vitórias e dois empates na competição onde mesmo com o desempenho regular e bons resultados, deve lutar em casa pelos três pontos contra um forte oponente.

Os anfitriões não tem novas baixas para o duelo deste sábado.

Provável escalação da Espanha: Unai Simón; Alba, Martínez, Eric García, Carvajal; Llorente, Rodri, Koke; Olmo, Alvaro Morata e Torres.

A Suíça, por outro lado, é o lanterna do grupo com apenas 3 pontos, conquistados em uma vitória e três derrotas na Liga das Nações. Para evitar o rebaixamento até a segunda divisão, o elenco suíço precisa vencer a partida deste sábado, fora de casa, e torcer por tropeços de Portugal e República Tcheca. O elenco ainda tem mais uma rodada para tentar se salvar.

Aos visitantes, também não há desfalques.

Provável escalação da Suíça: Sommer; Mbabu, Schar, Akanji, Rodríguez; Zakaria, Xhaka, Freuler; Shaqiri, Embolo e Okafor.

Histórico de jogos de Espanha x Suíça

Em toda a história do futebol, o confronto entre Suíça e Espanha foi um dos mais disputados. Isso porque ambas as seleções já se enfrentaram por 24 oportunidades, desde amistosos até Eliminatórias, Eurocopa, Copa do Mundo, Liga das Nações e amistosos.

A Espanha é quem tem a vantagem, com dezoito vitórias, cinco empates e apenas um triunfo aos suíços, de acordo com dados do portal Transfermarkt. No quesito gols, os espanhóis também tem vantagem com 53 marcações diante de vinte da Suíça.

A última partida entre as duas equipes foi em 9 de junho deste ano, pela temporada atual, na terceira rodada da Liga das Nações. A Espanha levou a melhor por 1 a 0, para garantir os três pontos na primeira fase.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre as seleções.



