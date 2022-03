Onde vai passar Flamengo x Vasco hoje de graça na TV e horário 20/03

Pelo jogo de volta na semifinal do Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo, a partir das 16h, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Com transmissão ao vivo na TV Record, confira todos os detalhes de onde vai passar Flamengo x Vasco ao vivo.

Pelo jogo de ida, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 e por isso tem a vantagem no jogo de hoje. Um simples empate já classifica o time do Flamengo.

Onde vai passar Flamengo x Vasco hoje

O jogo entre Flamengo e Vasco hoje vai passar ao vivo no canal Record e pay-per-view Cariocão Play, a partir das 16h (Horário de Brasília).

O canal da Record, pela TV aberta, vai contar com a narração de Lucas Pereira, comentário de Athirson e Gutemberg de Paula, para os estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

A plataforma do Cariocão Play, com responsabilidade da FERJ, está disponível para assinatura no site oficial (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo pelos valores R$ 27,90 e R$49,90. O streaming também aparece em operadoras de TV por assinatura em forma de canais. Para ter acesso, basta entrar em contato com a operadora.

+ Entenda o regulamento do Campeonato Carioca em 2022

Escalações de Flamengo e Vasco

O Flamengo venceu a primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca com gol de Gabigol. Agora, precisa somente de um simples empate neste domingo ou quem sabe uma vitória com um gol para conseguir se classificar na final do torneio, esperando o vencedor de Botafogo ou Fluminense. Por isso, o técnico Paulo Sousa deve escalar o time completo hoje.

Provável Flamengo: Hugo, Matheuzinho, Fabrício, David Luiz, Filipe Luís, Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel e Pedro

Enquanto isso, o Vasco não conseguiu a vantagem no primeiro jogo e por isso, precisa vencer o jogo de hoje seja como for com dois gols ou mais para evitar a disputa de pênaltis. No primeiro confronto, jogando em casa, o time deu trabalho ao seu rival mas, agora, como visitante, deve manter a escalação e tentar mais ainda o ponto.

Provável Vasco: Thiago Rodrigues, Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição, Edimar, Zé Gabriel, Juninho, Weverton, Nenê, Gabriel Pec e Raniel

Último jogo Flamengo x Vasco

As equipes de Flamengo e Vasco se encontraram na última quarta-feira, 16 de março de 2022, pela primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca de 2022.

Com 1 a 0, o Flamengo venceu por gol de Gabigol.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo.