Onde vai passar jogo do Barcelona hoje x Osasuna ao vivo em 02/05

Na abertura da 33ª rodada do Campeonato Espanhol, o jogo do Barcelona hoje vai ser contra o Osasuna nesta terça-feira, 02 de maio, no Camp Nou. A bola vai rolar às 14h30 (Horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo para todos os estados do Brasil.

O Barcelona se mantém na liderança com onze pontos de vantagem. O time pode ser campeão espanhol nas próximas rodadas da reta final da temporada.

Onde vai passar jogo do Barcelona hoje

O jogo do Barcelona hoje será transmitido no Star Plus, serviço de streaming da ESPN. Nenhum canal de TV vai exibir o duelo do Campeonato Espanhol.

Não dá para assistir de graça. O torcedor precisa ser cliente da plataforma para acompanhar o futebol internacional, além do catálogo de filmes, séries e documentários. Dá para assistir no computador celular, tablet e smartv tendo acesso à internet.

Principais jogadores do Barcelona

Ao acompanhar o jogo do Barcelona hoje, fique de olho em Lewandowski. O polonês é o principal jogador no ataque dos culés com 29 gols marcados em 40 partidas, de acordo com os dados do portal Transfermarkt.

Outro jogador importante no ataque do técnico Xavi é o brasileiro Raphinha. Todas as jogadas passam pelo atleta, sendo a dupla perfeita para Lewandowski. Dembele também deve pintar no esquadrão.

No meio campo, os jovens Pedri e Gavi são as joias do clube. O primeiro se recuperou de lesão e está de volta, enquanto o segundo ganha cada vez mais espaço no time titular.

Escalações de Barcelona x Osasuna

Próximo de levantar o caneco na temporada, o técnico Xavi não quer economizar as suas melhores peças no banco, especialmente porque não disputa outros torneios. Sergi Roberto é a única baixa do plantel do Barcelona.

Do outro lado, o Osasuna quer brigar por uma vaga na parte de cima da classificação mesmo que seja um caminho difícil. Para o jogo de hoje não contará com Brasanac.

Barcelona: Ter Stegen; Christensen, Balde, Ronald Araújo, Koundé; Pedri, Sergio Busquets, De Jong; Gavi, Raphinha e Lewandowski.

Osasuna: Herrera; Peña, Aridane, Juan Cruz, Manu Sánchez; Muñoz, Moncayola, Barja; Oroz, Gómez e Kike.

Do que o Barcelona precisa para ser campeão?

Faltando seis rodadas para acabar a temporada, o Barcelona só precisa de quatro vitórias ou 11 pontos nas próximas rodadas para ser campeão espanhol pela 27ª vez na história.

A diferença do clube da Catalunha para o Real Madrid, segundo colocado, é de onze pontos. Se o time vencer os próximos três jogos e empatar mais um - ou ganhar - será campeão do Campeonato Espanhol diante do seu maior rival. O último título espanhol conquistado foi em 2018/19.

O Barcelona é o segundo maior campeão da história, com 26 títulos enquanto o Real tem 35.

