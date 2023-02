Equipes de Cascavel e Coritiba disputam a oitava rodada do Campeonato Paranaense neste domingo

Onde vai passar jogo do Coritiba hoje (19/02) - transmissão de Cascavel x Coritiba ao vivo

O Coritiba em boa forma recebe o Cascavel, que não vence há quatro jogos, no domingo, 19 de fevereiro, ao que parece ser um jogo muito bem disputado no Campeonato Paranaense. O apito vai soar às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto, durante a oitava rodada.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o jogo.

Assistir jogo do Coritiba hoje ao vivo

Canal de TV: o jogo não será transmitido em nenhum canal de TV no Brasil. Nenhuma emissora tem os direitos de transmissão do estadual do Paraná.

Transmissão online ao vivo: os streamings NSports e OneFootbal fornecerão aos assinantes uma transmissão ao vivo em dispositivos móveis, notebooks, consoles de jobos, tablets e smartv.

Cobertura AO VIVO: acompanhe toda a ação com as redes sociais dos clubes.

FC Cascavel x Coritiba está programado para começar às 16h, horário e Brasília, no domingo, 19 de fevereiro de 2023.

O Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto, em Cascavel, no Paraná, será o palco.

Cascavel x Coritiba notícias da equipe

Os anfitriões não tem desfalques no plantel de jogadores.

O Coxa, por outro lado, não terá Alef Manga, que levou o terceiro cartão e por isso cumpre suspensão, e Kaio Cesar, ainda em recuperação no departamento médico.

Escalação do Cascavel hoje: André Luiz; Libano, Libano, Ferreira, Willian, César; Jacy, Ferrugem, Robinho; Wagner, Lucas Coelho e Gaspar.

Escalação do Coritiba hoje: Gabriel; Natanael, Bruno Viana, Kuscevic, Victor Luiz; Willian Farias, Bruno Gomes, Régis; Robso, William Pottker e Rodrigo Pinho.

Palpites

Mesmo sem o seu melhor jogador, Alef Manga, o Coritiba é o favorito no duelo deste domingo. Sem perder no Campeonato Paranaense, o Coxa parece finalmente ter se encontrado dentro de campo.

O Cascavel, dentro de casa, deve encontrar dificuldade para vencer os visitantes.

Coritiba deve vencer mesmo fora de casa. Palpites de 1-0.

Histórico e resultados do confronto direto:

Vitórias do Coritiba: 8

Empates: 3

Vitórias do Cascavel: 2

