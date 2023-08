Onde vai passar jogo do RB Bragantino x América MG ao vivo hoje - 10/08

O confronto entre brasileiros RB Bragantino e América MG será realizado nesta quinta-feira, 10 de agosto, na partida de volta das oitavas de final da Sul-Americana, na Neo Química Arena. A bola rola às 21h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo para todo o país.

O vencedor entre América e Bragantino vai jogar contra o Fortaleza nas quartas de final porque o time cearense bateu o Libertad nas oitavas de final.

Quem vai transmitir o jogo do RB Bragantino x América MG ao vivo

O Paramount Plus transmite a partida entre RB Bragantino e América MG para os assinantes de todo o país nesta quinta-feira, às 21h, horário de Brasília, sem transmissão em canais de televisão. Entre no site do Paramount e assine por mês o plano da plataforma de streaming.

A Neo Química Arena, com capacidade para 49 mil torcedores, receberá o confronto entre Bragantino e América pela rodada da Sul-Americana porque o Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, não tem a capacidade mínima necessária para as oitavas de final da competição.

O Braga vem de vitória contra o Coritiba por 1-0 no fim de semana, pelo Brasileirão, por isso mantém a confiança para enfrentar o rival mineiro nesta quinta-feira. O treinador Pedro Caixinha vai colocar em campo hoje Cleiton; Hurtado, Léo Ortiz, Luan Patrick, Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Luan Cândido; Vitinho, Sorriso e Eduardo Sasha.

O América MG, por outro lado, vem de derrota para o Bahia por 3-1, no Brasileirão, além da demissão do treinador Vagner Mancini no fim de semana. O time mineiro precisa vencer o jogo contra o Braga se quiser avançar para a próxima fase, com o técnico Diogo Giacomini colocando em campo hoje Mateus Pasinato; Marcinho, Iago Maidana, Júlio, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Benítez; Paulinho Bóia, Everaldo e Mastriani.

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Arbitragem: Jhon Ospina (COL)

Onde assistir: Paramount+

Do que as equipes precisam para se classificarem?

Bragantino e América Mineiro não saíram do 1 a 1 na última quinta-feira, 03 de agosto, no Independência, em Belo Horizonte, pelo confronto de ida nas oitavas de final. Está tudo em aberto, quem vencer fica com a vaga para a próxima etapa da Sul-Americana

O vencedor entre América e Bragantino vai jogar contra o LDU ou o Ñublense nas quartas de final, já que o chaveamento até a final, marcada para 28 de outubro, está definido, enquanto o time com a melhor campanha tem a vantagem de decidir em sua casa.

OITAVAS DE FINAL:

Guaraní 1 x 2 Botafogo

Defensa y Justicia 3 x 1 Emelec

LDU Quito x Ñublense

São Paulo x San Lorenzo

Newell's Old Boys 1 x 2 Corinthians

Goiás 0 x 5 Estudiantes

América MG x RB Bragantino

Fortaleza 2 x 1 Libertad

QUARTAS DE FINAL (22 até 31 de agosto:

Defensa y Justicia x Botafogo (1)

LDU Quito ou Ñublense x São Paulo ou San Lorenzo (2)

Corinthians x Estudiantes (3)

América MG ou RB Bragantino x Fortaleza (4)

SEMIFINAL (27 e 28 de setembro e 03 e 04 de outubro):

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Vencedor da semifinal 3 x Vencedor da semifinal 4

FINAL (28 de outubro):

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

