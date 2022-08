Onde vai passar jogo do Real Madrid hoje (20/08)

Depois de estrear com vitória, o Real Madrid tem a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Espanhol se vencer o Celta de Vigo hoje, 20 de agosto, pela segunda rodada a partir das 17h (horário de Brasília). Jogando no Estádio Balaídos, em Vigo, onde vai passar jogo do Real Madrid hoje vai ser na ESPN, pela TV fechada.

Onde vai passar jogo do Real Madrid hoje ao vivo

Onde vai passar jogo do Real Madrid hoje vai passar na ESPN e Star +, a partir das cinco da tarde, pelo horário de Brasília.

Diretamente do Estádio Balaídos, em Vigo, a partida será transmitida através do canal da ESPN, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura em todo o Brasil. O torcedor que não conta com a emissora na programação deve entrar em contato com a operadora para acompanhar o jogo ao vivo.

Para quem não é assinante da TV fechada, a oportunidade de acompanhar o Real jogando hoje é pelo Star +, serviço de streaming, através do aplicativo para celular, tablet, computador ou smart TV. A maneira de acompanhar pelo computador ou smartphone é a mesma.

O torcedor que ainda não é assinante do Star + deve acessar o site www.starplus.com, clicar em “Escolha seu plano”, e optar pela melhor opção. Os valores vão de R$32,90 até R$55,90.

Quantos títulos do Campeonato Espanhol o Real Madrid tem?

O Real Madrid tem 35 títulos do Campeonato Espanhol, sendo o atual campeão depois de vencer a temporada passada com 86 pontos, a vantagem de treze pontos diante do segundo colocado, o Atlético de Madrid que lutou até o fim pelo título.

Na última temporada, o Real marcou 26 vitórias, oito empates e quatro derrotas na competição, somando 80 gols marcados e 31 sofridos apenas. Porém, além de vencer a La Liga, o elenco madrileno também venceu a Champions League, Supercopa da UEFA e da Espanha.

Na temporada atual, o Real Madrid aparece em 4º lugar com 3 pontos, depois de vencer o Almería, recém-promovido da segunda divisão. Se vencer o jogo deste sábado, o grupo de Carlo Ancelotti assume a liderança do Campeonato Espanhol.

Próximos jogos

CELTA DE VIGO

Girona x Celta de Vigo – Sexta-feira, 26/08 às 15h – Campeonato Espanhol

Celta de Vigo x Cádiz – Sexta-feira, 02/09 às 16h – Campeonato Espanhol

REAL MADRID

Espanyol x Real Madrid – Domingo, 28/08 às 17h – Campeonato Espanhol

Real Madrid x Betis – Sábado, 03/09 às 11h15 – Campeonato Espanhol

Leia também: História do Real Madrid: 10 fatos que talvez você não saiba